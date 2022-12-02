Splashtop為OEM發布基於MeeGo的Splashtop OS
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公司支援MeeGo以獲得廣泛的市場採用
2011年2月15日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈發佈其Splashtop操作系統的新版本，針對OEM和ODM合作夥伴，他們將基於MeeGo™的Splashtop®引入下一代平板電腦和上網本。 Splashtop 的旗艦操作系統產品已經從領先的 OEM 中出貨了數百萬台筆記型電腦和上網本，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG、索尼等。
“如果您是OEM廠商，則應該以選擇配偶的方式選擇軟體合作夥伴，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “應該是您信任的人，了解您的運作方式的人，以及可以幫助您將精美產品帶入世界的人。但是在電腦行業，經驗確實很重要-越多越好。 Splashtop的安裝基數為6000萬，這表明我們提供了可靠的解決方案。另外，我們是一個偉大的長期合作夥伴。”
英特爾公司係統軟體營銷總監Ram Peddibhotla說：“ MeeGo基於英特爾®架構的開放靈活的軟體平台為行動裝置製造商提供了自由和強大的功能，可提供令人興奮的用戶體驗。” “英特爾歡迎Splashtop和其他軟體供應商加入MeeGo生態系統，以運用其深厚的軟體知識來幫助製造商將行動裝置快速推向市場。”
Splashtop的旗艦OS產品是屢獲殊榮的即時啟動平台，使用戶可以在打開PC後幾秒鐘內上網，訪問電子郵件並與朋友聊天。該產品基於MeeGo的新版本將鏈接到Intel AppUpSM中心應用程序商店，使用戶能夠購買，下載和運行MeeGo的各種軟體應用程序。
通過添加最暢銷的遠端桌面應用程式Splashtop Remote，OEM可以進一步擴展MeeGo用戶體驗。它使用戶可以將MeeGo，Android，Windows或iOS設備與PC或Mac橋接在一起，從而在旅途中無縫存取和欣賞電腦應用程式和內容。
Splashtop 是 MeeGo 專案的積極貢獻者和熱情的佈道者。 Splashtop 的首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 是 Linux 基金會的董事會成員，是 MeeGo 開發的管理者，Splashtop 的兩名高級管理人員代表基金會在亞洲直接推廣 MeeGo。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop Remote 是美國最暢銷的商業應用程式，由 Apple App Store 銷售和下載指定，允許使用者在遠離 PC 的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 Splashtop Remote 用戶端現已在 Apple App Store 和 iTunes 以及 Android Market 上提供。 要免費下載 Splashtop Remote Mac 伺服器應用程式或瞭解有關 Splashtop Remote 的更多資訊，請訪問：www.Splashtop.com/Remote。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.Splashtop.com
關於MeeGo專案
MeeGo專案將英特爾的Moblin™和諾基亞的Maemo專案合併到一個基於Linux的開源軟體平臺中，用於下一代計算設備。 MeeGo軟體平臺旨在為開發人員提供最廣泛的設備細分市場，以針對其應用，包括上網本和入門級台式機，手持計算和通信設備，車載資訊娛樂設備，聯網電視，媒體電話等 - 所有這些都使用基於Qt的統一API集。 對於消費者來說，MeeGo將提供創新的應用體驗，他們可以從一個設備帶到另一個設備。 MeeGo專案由Linux基金會託管。 有關MeeGo的更多資訊，請訪問 www.meego.com。
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