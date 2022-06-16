Splashtop 發佈其一體化安全遠端訪問和支援解決方案的增強功能
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Splashtop Enterprise 現在使最終用戶能夠直接從桌面圖示請求説明，並在故障排除會話期間與技術人員即時交談，以及其他功能，如 RDP 連接和通過 AR 增強的移動攝像頭共用。
加利福尼亞州庫比蒂諾，2022 年 5 月 19 日 – Splashtop 今天宣佈為 Splashtop Enterprise 提供強大的新功能集，這是一種一體化遠端訪問和支持解決方案，使員工能夠隨時隨地在任何設備上工作，並使 IT 和服務台團隊能夠通過無人值守和有人值守的支持遠端訪問、支援和管理任何設備。 新功能為安全的遠端工作提供了更多可能性，簡化了連接工作流程，並提高了説明台技術人員和最終使用者的效率。
“我們知道客戶的需求是不斷變化的，客戶反饋在很大程度上影響了我們的產品規劃。 為了給最終使用者和技術人員提供更好的體驗，我們進行了重大的產品改進。 在此版本中，我們專注於使最終使用者更容易尋求説明，改善技術人員和最終使用者的溝通，技術人員之間更無縫的協作以及更強大的安全性和合規性旋鈕，“Splashtop 產品副總裁 Annie Chen 說。
新的 Splashtop 企業增強功能包括：
SOS Call
最終用戶現在擁有自己的遠端支援「簡易按鈕」。 當需要説明時，他們只需按兩下桌面上的SOS Call 應用程式即可請求支援工作階段，從而快速方便地獲得説明。 會話將路由到相應的技術人員支援佇列。
語音通話
在遠端��支援會話期間，技術人員可以隨時發起語音呼叫，與最終使用者進行即時交談。 這可以加快故障排除過程並改善客戶體驗。
無縫技術人員協作
借助新的技術人員協作功能，最多可以邀請兩名額外的技術人員參加會話，從而提高團隊的最大效率並提高首次呼叫解決率。
通過增強現實提供虛擬現場服務支援
Splashtop AR 是一項新功能，允許遠端技術人員使用移動攝像頭共用查看物理位置。 技術人員可以使用雙向AR註釋功能和語音來指導、培訓、排除故障和解決現場技術問題。 其他功能包括凍結幀以進行對焦、會話錄製和打開行動裝置手電筒筒筒筒的功能。
安全地橋接到 Windows 的連接，無需 VPN 或遠端訪問代理
Splashtop 連接器功能允許 IT 管理員遠端存取內部網路上可能無法存取互聯網或允許安裝第三方應用程式的電腦。 IT 可以通過Splashtop安全地橋接遠端桌面協定 （RDP） 連接到 Windows 電腦和伺服器，而無需在這些端點上安裝其他軟體，也無需 VPN。 使用者還可以利用現有的遠端桌面服務 （RDS） 在同一台電腦上享受單個桌面會話，或遠端運行特定應用程式，而無需連接到完整的遠端桌面。
通過IP白名單增強控制
Splashtop 企業版現在提供 IP 白名單，允許企業限制對特定 IP 位址的訪問，並進一步降低未經授權訪問的潛在風險。
擴展的審核和日誌記錄
對於具有嚴格審計和災難恢復流程的企業，Splashtop 現在可以與Splunk或SumoLogic等安全資訊和事件管理 （SIEM） 解決方案集成，以自動記錄事件和會話詳細資訊，��從而減輕IT管理員的負擔。
Splashtop 企業版已獲得 TrustRadius 頒發的 2022 年最佳產品獎，該獎項完全基於客戶反饋。 最終使用者可以享受高性能功能，包括 4k 高清質量、高達 60 幀/秒 （FPS） 的幀速率、設備重定向和麥克風直通，以提高工作效率。 這些功能相結合，創造了如此快速和簡單的體驗，無論使用者身在何處，用戶都感覺自己在現場工作。
關於飛濺頂
Splashtop 是安全遠端訪問和支援領域的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供「面對面的體驗」，就像在現場機器前一樣快速、簡單和安全。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。