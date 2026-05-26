Splashtop 在 G2 報告中被認可為簡化現代 IT 管理
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顧客評論強調操作簡便性、快速的投資回報以及對整合 IT 平台的需求不斷增長。
CUPERTINO, Calif., 2026年5月26日 – Splashtop® Inc. 今日宣布在G2 2026年夏季報告中獲得多項認可，涵蓋端點管理、修補管理、遠端支援、遠端桌面存取、證書生命週期管理（CLM）和網路存取控制類別。完全根據經過驗證的客戶評價，這些認可反映了客戶對 Splashtop 在簡化 IT 作業、加強安全性和支持現代化工作環境的能力的強烈肯定。
在端點管理和修補管理中，Splashtop 被各類型規模的組織認可為高效能者，特別是在尋求簡化操作和更快速修復的中型市場客戶中獲得特別強的認可。根據 G2 用戶反饋，Splashtop 客戶報告顯示，其取得端點管理的投資回報率比類別平均快了 3 倍，而修補管理則快了 2.5 倍。客戶一再讚揚 Splashtop 將重要的 IT 工作流程整合為更順暢的體驗。一位評論者表示，Splashtop AEM“讓IT管理員的生活變得輕鬆10倍！！”，而其他人則描述這個平台為“一站式商店”，處理“我需要做的一切，如檢查升級的清單，確保補丁正確，或抓取報告，而無需轉換到不同的製造商。”另一位顧客指出，這種體驗“感覺不像只是拼湊的第三方產品。”
Splashtop 在遠端支援和遠端桌面類別中獲得了 Grid® 領導者和動量領導者的認可，並多次獲得投資回報率、易用性和簡單實施的肯定。有一位顧客描述 Splashtop 是提供“安全、輕鬆的遠端存取工作機器的解決方案”，其他人則強調它“可靠性極佳，可以信賴”及“出色服務的基本遠端支援。”
Splashtop 的 Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解決方案也在證書生命週期管理和網路存取控制類別中獲得了領導者認可，這反映了對無密碼和基於身份驗證的需求不斷增長。客戶反映，他們的投資回報率比行業平均快1.8倍，並讚揚該解決方案簡化了驗證和網路存取管理。有一位評論者描述該方案提供了“無縫的集中驗證，可靠的RADIUS，並具有清晰的可見性”，而另一位則強調其“易於設定、強大的安全性和零維護”。
來自 G2 的肯定印證了 Splashtop 更廣泛的願景：在混合工作環境中簡化安全性，同時不為 IT 團隊或終端使用者增加不必要的複雜性。從為使用者提供遠端支援、管理裝置，到啟用精細的遠端存取控制、強化現場網路驗證，以及整合端點安全解決方案，Splashtop 可協助組織改善安全態勢、簡化管理，並在遠端與辦公室工作環境中維持一致的可視性與控制，同時降低管理多家製造商與彼此分離工具所帶來的營運負擔。如需進一步了解 Splashtop 的完整解決方案，或開始免費試用，請造訪 www.splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。