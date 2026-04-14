Splashtop 在 Rippling 內提供遠端支援
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嵌入式整合讓 IT 團隊能夠在 Rippling 中遠端存取和控制裝置，並具有設備管理和身份工作流程的完整背景資料。
加州庫比蒂諾，2026年5月5日 — Splashtop® Inc. 現已直接整合在 Rippling 中，讓管理員能透過 Devices 應用程式一鍵安全控制員工的 Mac 和 Windows 設備。Splashtop 的功能能夠在 Rippling 中啟動支援工作流程，使 IT 團隊能夠從裝置記錄中啟動安全的遠端連線，並在完整的使用者身份、裝置健康狀況和政策控制上下文中採取行動。透過內嵌的 Splashtop，IT 團隊可以直接從裝置可見性轉移至遠端操作，加速問題解決，同時確保每個連線都符合身份和原則要求。
「Splashtop 正越來越成為為軟體平台構建整合 IT 體驗的首選遠端存取合作夥伴。」Splashtop 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 表示。「透過我們與 Rippling 的合作，客戶已經在作業流程上看到了改善，速度更快，安全性更高，控制力更強。」
隨著組織將業務系統整合到統一的平台中，安全連接並操作裝置的能力已成為 IT 運營的基礎。透過嵌入 Splashtop，Rippling 提升了其平台的即時遠端控制功能，讓 IT 團隊能即時因應裝置洞察並提供更快速的工作流程。
“我們的使命是讓聰明的人能夠專注於解決困難的問題，” Rippling Device Management的首席產品經理Zaafir Kherani說。透過整合 Splashtop，我們讓 IT 團隊能夠在同一個系統中安全地即時存取和支援設備，該系統是用來管理員工、設備和身份的。這創造了一種更緊密的體驗，有助於我們的客戶加快速度並在其環境中維持控制。
該功能現在可以使用。欲了解更多資訊，請造訪 Rippling 裝置管理。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端存取和遠端支援解決方案提供商，在任何地方工作的世界中簡化了安全效能。以客戶成功為首要任務，Splashtop 的技術易於部署、使用和管理，適合中小企業和大型企業，提供先進的安全功能、高效能、廣泛的裝置支援以及24/5的客戶支援。Splashtop 是一個受到超過 3000 萬用戶喜愛的親和解決方案，它作為合作夥伴，透過高度靈活的方案，幫助用戶在自己的條件下成長和擴展。Splashtop 是 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) 的 成員 ，與 Microsoft 一同協力幫助客戶應對現代 IT 環境的挑戰。造訪www.splashtop.com 並透過LinkedIn 追蹤我們以了解更多資訊。
關於 Rippling
Rippling 是領先的勞動力管理平台，將人力資源、IT 和財務整合到單一統一系統中。使用 Rippling，公司可以在一個地方管理整個員工生命週期，從招聘和入職到薪資、福利、設備等等。Rippling 以單一員工資料真實來源為基礎，自動化的工作量比其他任何系統都多，因此組織可以專注於最重要的事情：他們的員工。Rippling 成立於 2016 年，總部設於舊金山，為全球數萬家企業提供服務。深入了解，請造訪 rippling.com。