Splashtop與JumpCloud合作，為遠端存取解決方案提供單點登錄
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組織可以利用JumpCloud的Directory-as-a-Service®通過集中身份驗證安全地大規模部署Splashtop的遠端存取軟體
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 5 月 11 日 – 遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 與世界上第一個目錄即服務提供者 JumpCloud 合作，為 Splashtop 的遠端訪問解決方案提供單點登錄 （SSO）。 通過 SSO 進行身份驗證增強了使用者的易用性，同時使組織能夠確保密碼滿足合規性和安全性要求。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“通過與JumpCloud及其“目錄即服務”合作，我們可以利用其云目錄通過SSO為我們的遠端存取平台提供身份驗證。” “許多企業都希望將在家工作的能力大規模部署到員工身上。 Splashtop的安全遠端電腦存取解決方案與JumpCloud業界領先的SSO服務相結合，為組織提供了正確的工具，以安全有效地實現遠端工作。”
JumpCloud首席技術官Greg Keller說：“由於無數組織在這次COVID-19大流行中經歷過，IT團隊和員工面臨的壓力正迅速轉向在家中安全高效地工作，這給我們帶來了巨大的挑戰。” “我們與Splashtop的合作夥伴關係結合了兩個先進的解決方案，旨在支持和管理真正的“隨處可見”模型。從Splashtop眾所周知的遠端協助功能到JumpCloud的設備級身份和安全控制，該合作夥伴關係提供了一個基於雲的漸進式管理套件，可為現代IT團隊提供支持遠端工作所需的能力。”
可用性
組織可以通過購買以�下 Splashtop 解決方案之一，使用其 JumpCloud 憑據訪問 Splashtop：
Splashtop Business Access Pro 版大量授權 - 讓員工可以從任一裝置遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦，以便在家工作。
Splashtop企業級按需支持（SOS） –使IT部門和服務台能夠遠端存取和支持其用戶的電腦，平板電腦和移動裝置。
關於跳雲
JumpCloud® Directory-as-a-Service®是Active Directory®和LDAP的重新設計。 JumpCloud 安全地管理使用者並將其連接到他們的系統、應用程式、檔案和網路。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://jumpcloud.com/。
關於飛濺頂
Splashtop 為專業人士、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球 30+ 百萬使用者、200，000 家企業和政府機構享受 Splashtop 產品。