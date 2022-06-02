Splashtop與Freshworks合作發布新的遠端支援整合
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Freshworks用戶現在可以使用Splashtop SOS服務從票證中遠端存取其客戶的電腦。
加州聖荷西，2020 年 1 月 14 日 – Splashtop Inc. 是遠端存取、協作和遠端支援解決方案全球領導者，已與 Freshworks 整合，為 Freshworks 的使用者帶來快速、可靠且安全的遠端支援解決方案 ITSM 軟體 Freshservice 和 Freshworks 客戶支援軟體 Freshdesk。透過 Splashtop 整合，代理商將能夠立即連接並控制其使用者的電腦以提供支援，而這些都在 Freshworks 內部j運作。
該集成允許從Freshservice或Freshdesk上的工單中使用Splashtop按需支援（Splashtop SOS）。 只需按一下，技術人員就可以生成一個獨特的連結，他們可以將其發送給客戶。 通過點擊連結，用戶端下載並運行 SOS 應用程式，該應用程式使技術人員能夠完全訪問和控制其設備。
用於新鮮作品的飛濺頂SOS主要功能
單擊以從Freshworks上的Freshservice或Freshdesk票證中啟動快速的遠端支援連線，而無需在客戶端設備上進行任何安裝
遠端存取和控制無限數量的Windows和Mac電腦
充分利用Splashtop SOS中的支持功能，例如文件傳輸，遠端重新啟動，聊天，共享技術人員桌面等
自動將遠端存取連線的詳細信息記錄到票證中，以支持審核要求
“我們很高興將Splashtop帶到Freshworks，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “Splashtop SOS 是最有價值的有人值守遠端支持解決方案。 Freshservice 和 Freshdesk 使用者可以通過選��擇 Splashtop 而不是其他更昂貴的遠端支援產品來節省高達 70% 或更多。 此外，他們將獲得所需的所有工具，以便能夠為客戶提供更快的支援，提高效率和客戶滿意度。
“今天的客戶要求與服務團隊進行最好的互動。 與Splashtop的整合增加了IT支援的價值，並使代理能夠提供實際支援，而不受地理限制，“Freshworks 全球合作夥伴關係副總裁Anand Venkatraman 說。 “Freshworks Marketplace已成為創新的溫床，這種整合是解決關鍵業務問題的一個例子。
可用性
Splashtop SOS 與Freshservice和Freshdesk 的整合應用程式可在 Freshworks Marketplace 中免費取得。 整合應用程式可與 Splashtop SOS 以及 PSA 票務和 ITSM 整合插件搭配使用。 Splashtop SOS 可從 Splashtop 網站購買或免費試用。 更多信息，包括設定說明，請訪問： https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice和https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshdesk
關於飛濺頂求救
Splashtop SOS 使提供遠端支援變得簡單。 使用簡單的會話代碼連接到使用者的 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備。 無需浪費時間或金錢前往使用者的物理位置;只需遠端存取它，並在您需要的那一秒進行控制。 快速診斷和解決問題，讓您的客戶滿意。 免費試用可在以下網址獲得：https://www.splashtop.com/sos。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨��時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊
關於Freshworks Marketplace
Freshworks Marketplace 是 SaaS 行業第一個完全集成的客戶參與合作夥伴生態系統。 該市場於 2018 年推出，由 40+ 個國家/地區的 350+ 合作夥伴組成，他們轉售、定製和實施解決方案並支援全球客戶。 Freshworks Marketplace 包含由 ISV（獨立軟體供應商）和 SI（系統整合商）開發的 700 多個應用程式。
關於新工廠
Freshworks 為各種規模的企業提供創新的客戶互動軟體，使團隊能夠輕鬆獲取、關閉和留住客戶。 Freshworks SaaS 產品提供 360 度客戶視圖，隨時可用，易於使用，並提供快速的投資回報。 Freshworks 總部位於美國聖馬特奧，2，500+ 團隊成員在世界各地的辦事處工作。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.freshworks.com