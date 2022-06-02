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Splashtop與Freshworks合作發布新的遠端支援整合

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

Freshworks用戶現在可以使用Splashtop SOS服務從票證中遠端存取其客戶的電腦。

加州聖荷西，2020 年 1 月 14 日 – Splashtop Inc. 是遠端存取、協作和遠端支援解決方案全球領導者，已與 Freshworks 整合，為 Freshworks 的使用者帶來快速、可靠且安全的遠端支援解決方案 ITSM 軟體 Freshservice 和 Freshworks 客戶支援軟體 Freshdesk。透過 Splashtop 整合，代理商將能夠立即連接並控制其使用者的電腦以提供支援，而這些都在 Freshworks 內部j運作。

該集成允許從Freshservice或Freshdesk上的工單中使用Splashtop按需支援（Splashtop SOS）。 只需按一下，技術人員就可以生成一個獨特的連結，他們可以將其發送給客戶。 通過點擊連結，用戶端下載並運行 SOS 應用程式，該應用程式使技術人員能夠完全訪問和控制其設備。

用於新鮮作品的飛濺頂SOS主要功能

  • 單擊以從Freshworks上的Freshservice或Freshdesk票證中啟動快速的遠端支援連線，而無需在客戶端設備上進行任何安裝

  • 遠端存取和控制無限數量的Windows和Mac電腦

  • 充分利用Splashtop SOS中的支持功能，例如文件傳輸，遠端重新啟動，聊天，共享技術人員桌面等

  • 自動將遠端存取連線的詳細信息記錄到票證中，以支持審核要求

“我們很高興將Splashtop帶到Freshworks，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “Splashtop SOS 是最有價值的有人值守遠端支持解決方案。 Freshservice 和 Freshdesk 使用者可以通過選擇 Splashtop 而不是其他更昂貴的遠端支援產品來節省高達 70% 或更多。 此外，他們將獲得所需的所有工具，以便能夠為客戶提供更快的支援，提高效率和客戶滿意度。

“今天的客戶要求與服務團隊進行最好的互動。 與Splashtop的整合增加了IT支援的價值，並使代理能夠提供實際支援，而不受地理限制，“Freshworks 全球合作夥伴關係副總裁Anand Venkatraman 說。 “Freshworks Marketplace已成為創新的溫床，這種整合是解決關鍵業務問題的一個例子。

可用性
Splashtop SOS 與FreshserviceFreshdesk 的整合應用程式可在 Freshworks Marketplace 中免費取得。 整合應用程式可與 Splashtop SOS 以及 PSA 票務和 ITSM 整合插件搭配使用。 Splashtop SOS 可從 Splashtop 網站購買或免費試用。 更多信息，包括設定說明，請訪問： https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservicehttps://www.splashtop.com/partners/integrations/freshdesk

關於飛濺頂求救
Splashtop SOS 使提供遠端支援變得簡單。 使用簡單的會話代碼連接到使用者的 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備。 無需浪費時間或金錢前往使用者的物理位置;只需遠端存取它，並在您需要的那一秒進行控制。 快速診斷和解決問題，讓您的客戶滿意。 免費試用可在以下網址獲得：https://www.splashtop.com/sos

關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊

關於Freshworks Marketplace
Freshworks Marketplace 是 SaaS 行業第一個完全集成的客戶參與合作夥伴生態系統。 該市場於 2018 年推出，由 40+ 個國家/地區的 350+ 合作夥伴組成，他們轉售、定製和實施解決方案並支援全球客戶。 Freshworks Marketplace 包含由 ISV（獨立軟體供應商）和 SI（系統整合商）開發的 700 多個應用程式。

關於新工廠
Freshworks 為各種規模的企業提供創新的客戶互動軟體，使團隊能夠輕鬆獲取、關閉和留住客戶。 Freshworks SaaS 產品提供 360 度客戶視圖，隨時可用，易於使用，並提供快速的投資回報。 Freshworks 總部位於美國聖馬特奧，2，500+ 團隊成員在世界各地的辦事處工作。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.freshworks.com