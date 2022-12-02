Splashtop與日本第一大軟體分銷商SOURCENEXT合作，為日本使用者帶來Splashtop遠端桌面
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SOURCENEXT將Splashtop引入超過1000萬註冊使用者，從而在日本零售網路中鞏固了Splashtop的地位
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 9 月 25 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與日本第一大軟體發行商 SOURCENEXT 建立合作夥伴關係，向日本消費者推出為期一年和三年的 Splashtop 高級服務訂閱。
「精通日本技術的消費者和專業人士幫助 Splashtop 的快速發展。Splashtop 遠端桌面首先在日本排名第一，成為 iPad 付費應用程式，然後在美國，中國，英國，澳大利亞和其他30多個國家中達到這一水平，」Splashtop 執行長兼共同創辦人Mark Lee說。「我們很高興與 SOURCENEXT 合作，透過SOURCENEXT 龐大的分銷網路為日本使用者提供增值服務。」
Splashtop 以其 3G / 4G 網路高效能，交互式遠端桌面解決方案而聞名。該解決方案利用了包括日本在內的超過 8 個數據中心的全球中繼基礎設施規模。使用 Splashtop，用戶可以從任何地方遠端存取其電腦。透過從任何行動裝置存取其所有應用程式、檔案和資料，他們將生產力和便利性提高到全新境界。
「我們很高興將Splashtop帶入SOURCENEXT的零售商，客戶和行業專業人士網路，」SOURCENEXT首席執行官兼創始人松田紀之（Noriyuki Matsuda）說。「我們致力於提供有益於日本客戶的卓越技術創新。」
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏cer，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
關於源下一個
SOURCENEXT成立於1996年，是日本領先的軟體發行商，從事軟體的規劃，開發和行銷，並連續九年排名銷量第一。 在“軟體令人興奮”的口號下，該公司為使用者提供各種各樣的軟體，從“ZERO”系列安全套件（無需年度續訂費用即可提供高品質的防病毒軟體）到其廣受歡迎的明信片製作軟體“FUDEOH”。
該公司在其軟件產品系列中擁有300多個總標題，該公司還將重點放在智能手機應用程式和基於雲的服務的開發上，並繼續在各個領域引領新產品和服務的發展。
2006年，SOURCENEXT在東京證券交易所Mothers上市，並從2008年起在東京證券交易所第一部上市。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體聯絡金根格勒
kim.gengler@horngroup.com