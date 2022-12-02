Splashtop與領先的IT安全解決方案提供商Soliton合作，為企業和政府交付“ Soliton SecureDesktop”設備
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Splashtop 領先的遠端桌面解決方案現已與 Soliton 高度安全的基於 NAOSTM* 的設備集成，利用強大的數位證書身份驗證實現 BYOD 移動性
加利福尼亞州聖約瑟 — 2014 年 12 月 2 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與領先的 IT 安全提供者 Soliton 建立合作夥伴關係。 Soliton SecureDesktop 設備基於 Splashtop Enterprise，可提供企業和政府所需的基於數位證書的增強安全性和合規性。 客戶現在可以享受具有高度安全、可擴展設備的一流 Splashtop 遠端桌面解決方案。
“在當今的BYOD世界中，企業需要一種解決方案來實現對企業數據和應用程式的高度安全的遠端存取，” Soliton總裁兼首席執行官Nobuo Kamata說。 “ Splashtop被數百萬用戶認可，可以提供最佳的遠端桌面體驗，我們的集成解決方案將為Splashtop客戶和我們的客戶提供無與倫比的價值以及增強的安全性和生產力。”
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“ Soliton以其安全設備而聞名，在日本具有強大的領先市場地位。” “與Soliton合作，我們現在為企業，受管制的行業和政府提供了高度安全的遠端存取設備解決方案Soliton SecureDesktop。”
借助Soliton SecureDesktop，客戶可以通過從任何設備（iOS，Android，Windows和MAC）安全地遠端存取公司資產來增強移動員工的力量。企業可以支持業務連續性計劃（BCP），使員工能夠繼續在家里安全地工作。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生�產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
關於孤子
孤子系統 KK.（JP3436300002）是日本領先的 IT 安全提供商。 Soliton 已經幫助許多商業和政府組織通過網絡操作系統和協議軟件開發的大型企業網絡構建和獲得價值。 最近，Soliton 專注於 IT 安全產品，包括移動，BYOD，取證和網絡安全產品。 有關更多信息，請訪問 https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™ 是久經考驗的強大且安全的操作系統，適用於 Soliton Appliance。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
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steve.rokov@splashtop.com
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