Splashtop On-Demand Support 現已與Spiceworks IT Helpdesk 整合

MSP和IT人員可以在Spiceworks幫助中心內輕鬆啟動Splashtop高效能遠端支援會議

加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 3 月 30 日 — 高性能跨設備遠端訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈將 Splashtop 按需支援 （SOS） 解決方案與 Spiceworks 集成。Spiceworks是一個免費的社區，供IT和MSP聚集在一起分享知識，Spiceworks提供免費的系統管理和庫存解決方案，並帶有集成的幫助台。 該集成使 IT 技術人員可以輕鬆地從技術支援票證中啟動遠端控制會話。

只需安裝新的 Splashtop 外掛程式並購買 Splashtop 按需支援 （SOS） 許可證，Spiceworks 説明台使用者可以享受：

具成本效益的解決方案，成本僅為替代方案的一小部分 — $199 每名技術

一流的遠端存取效能，零延遲

跨任何網路的無縫連接

強大的安全性 – 具有 256 位 AES 加密的 TLS

檔案傳輸

聊天

連線日誌

超過500萬的IT專業人員使用Spiceworks彼此分享最佳實踐，管理技術基礎結構並提供客戶支持。

Splashtop遠端支援產品還與不同的遠端監視和管理（RMM）和專業服務自動化（PSA）解決方案很好地集成在一起，使IT和MSP能夠更有效地為客戶提供服務。

“超過三萬 MSP 和 IT 採用了 Splashtop 遠端支持解決方案，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “許多Spiceworks使用者要求與Spiceworks免費説明台集成，我們很高興能夠兌現我們的承諾，不斷為我們的客戶增加價值。

Spiceworks 的 Splashtop 外掛程式發佈在 Spiceworks App Center： https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918。

瞭解更多資訊並註冊免費試用 Splashtop 按需支援 （SOS）：https://www.splashtop.com/sos