Splashtop On-Demand Support 現已與Spiceworks IT Helpdesk 整合
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
MSP 和 IT 人員可以輕鬆地從 Spiceworks 服務台發起 Splashtop 高效能遠端支援工作階段
加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 3 月 30 日 — 高性能跨設備遠端訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈將 Splashtop 按需支援 （SOS） 解決方案與 Spiceworks 集成。Spiceworks是一個免費的社區，供IT和MSP聚集在一起分享知識，Spiceworks提供免費的系統管理和庫存解決方案，並帶有集成的幫助台。 該集成使 IT 技術人員可以輕鬆地從技術支援票證中啟動遠端控制會話。
只需安裝新的 Splashtop 外掛程式並購買 Splashtop 按需支援 （SOS） 許可證，Spiceworks 説明台使用者可以享受：
具成本效益的解決方案，成本僅為替代方案的一小部分 —NT$6,200 每名技術
一流的遠端存取效能，零延遲
跨任何網路的無縫連接
強大的安全性 – 具有 256 位 AES 加密的 TLS
檔案傳輸
聊天
連線日誌
超過500萬的IT專業人員使用Spiceworks彼此分享最佳實踐，管理技術基礎結構並提供客戶支持。
Splashtop遠端支援產品還與不同的遠端監視和管理（RMM）和專業服務自動化（PSA）解決方案很好地集成在一起，使IT和MSP能夠更有效地為客戶提供服務。
“超過三萬 MSP 和 IT 採用了 Splashtop 遠端支持解決方案，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee �說。 “許多Spiceworks使用者要求與Spiceworks免費説明台集成，我們很高興能夠兌現我們的承諾，不斷為我們的客戶增加價值。
Splashtop 插件已發佈在 Spiceworks App Center: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
瞭解更多資訊並註冊免費試用 Splashtop 按需支援 （SOS）：https://www.splashtop.com/sos
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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