Splashtop On-Demand Support 整合獲得ServiceNow的應用程式認證
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為通過ServiceNow Service Management啟動的Windows和Mac電腦啟用跨平台遠端支援
[加利福尼亞州聖約瑟。 — 2019 年 4 月 25 日 — ] Splashtop 今天宣布已獲得 ServiceNow 的應用程式認證，現已在 ServiceNow 商店中提供。 ServiceNow 認證僅授予應用商店中可用的應用程式，並表示 Splashtop SOS 集成已成功完成一組針對 Now 平台安全性、相容性、性能和集成互操作性的定義測試。 該認證還確保在設計和實施 Splashtop SOS 與 ServiceNow 的集成時採用最佳實踐。
Splashtop 已與 ServiceNow 集成，因此技術人員可以使用 Splashtop 按需支援 （SOS） 服務直接從 ServiceNow 中為使用者提供遠端支援。
通過該集成，技術人員只需單擊幾下，即可啟動與用戶電腦的遠端桌面連接，以直接從ServiceNow事件中提供支持！支持連線後，連線信息將自動登錄到事件中，以備將來參考。最終用戶不需要預先安裝任何軟體即可進行連接。
Splashtop按需支持是針對IT支持團隊，服務台和MSP進行了優化的解決方案，他們正在尋求具有高效能和強大安全性的一流的即席遠端支援解決方案。
主要功能
在事件中輕鬆創建與用戶電腦的遠端連線
在遠端連線期間利用Splashtop的全部功能，包括檔案傳輸，遠端重啟和分享技術人員桌面
自動記錄連線信息並從事件中訪問它
遠端連線已完全加密
“使用Splashtop按需支持的服務台技術人員現在可以直接從ServiceNow事件中啟動遠端連線。” Splashtop首席技術官Philip Sheu說。 “這將節省技術人員的時間，使他們能夠在不退出ServiceNow的情況下做更多事情，並改善審計跟踪。”
可用性
Splashtop SOS Integration for ServiceNow現已在ServiceNow商店中提供。 聯繫 sales@splashtop.com 用於 Splashtop SOS 許可，用於 ServiceNow 集成。 有關Splashtop SOS和免費試用版的更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com/sos。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
服務現在商店
ServiceNow 應用商店是 ISV 技術合作夥伴提供的 Now 認證應用程式的獨家來源，這些應用程式補充和擴展了 ServiceNow，並加快了客戶的價值實現時間。
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