Splashtop提供免費60天遠端存取軟體以應對冠狀病毒COVID-19爆發
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*現在，最初受到重創的亞洲國家的冠狀病毒情況有所改善，為期60天的試驗計劃已經結束，新的試驗將持續7天。
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 2 月 14 日 — 遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 正在向受冠狀病毒影響的國家/地區的企業和個人提供免費遠端訪問。 註冊免費試用 Splashtop Business Access 的新加坡、中國、香港、臺灣和澳門居民將獲得延長的 60 天免費試用期，以便他們可以在疫情期間遠端工作。 其他國家的居民將免費獲得 7 天。
更多信息可在以下位置獲得：https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.
在香港，公務員、銀行職員、律師和許多其他私營部門雇員被要求在家工作，以盡量減少病毒的威脅。 其他組織和企業也在追隨這一趨勢。
在家工作需要各種工具來共享螢幕、管理日程安排/任務以及共用文檔等數據——這是許多企業缺乏的基礎設施。
為了幫助受冠狀病毒感染的地區，Splashtop為60天免費提供企業遠端存取解決方案，適用於新加坡，中國大陸，香港，台灣和澳門的企業和平民。
Splashtop Business Access允許用戶從其智能手機，平板電腦或另一台電腦連接Windows PC和Mac，就像他們坐在工作電腦前一樣。 Splashtop Business Access還提供對拖放文件傳輸和螢幕共享的遠端存取。
“我們深切關注亞洲員工、朋友和家人的健康。 這就是為什麼�我們要向受這種可怕疾病影響的人提供我們的技術。 我們希望並鼓勵我們行業中的其他供應商也這樣做。 我們祈禱這次疫情將很快得到控制。 ——Mark Lee，Splashtop 首席執行官
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。
Splashtop遠端支援服務使IT和MSP能夠支持電腦，移動裝置，工業裝置和物聯網（IoT）。 Splashtop按需支持解決方案使支持和服務台團隊能夠遠端存取電腦以及iOS和Android裝置以提供支持。
Splashtop協作服務（包括Mirroring360和Classroom）可實現跨裝置一對多的有效螢幕分享。超過2000萬用戶喜歡Splashtop產品。在https://www.splashtop.com上了解更多信息。