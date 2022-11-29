Splashtop 榮獲 TrustRadius 頒發的 2022 年最佳軟體清單獎
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TrustRadius 根據對 Splashtop 安全遠端訪問和支援解決方案的出色評論和客戶反饋，將 Splashtop 評為整體最佳軟體清單獲獎者。
加利福尼亞州庫比蒂諾 — 2022 年 11 月 2 日 — Splashtop 是簡化和簡化隨處工作世界的解決方案的領導者，今天宣佈它被全球十大軟體審查平臺之一 TrustRadius 評為 2022 年最佳軟體清單獎獲得者。 今年，Splashtop 通過 TrustRadius 獲得了多個基於績效的獎項，包括頂級評級、解決方案領導者、最佳價值和最佳功能集。
“Splashtop 被選為 2022 年最佳軟體列表，因為它最適合所有細分市場：小型企業、中型和企業，”TrustRadius 研究副總裁梅根·海德利說。 “這些獎項直接基於客戶的反饋。 所有細分市場的Splashtop客戶都強調了其SOS訪問功能，使遠端技術人員能夠訪問有人值守和無人值守的設備。
以下是經過驗證的Splashtop客戶在TrustRadius上的評價：
“我們在整個公司都使用Splashtop來利用我們在活動現場使用的CRM、音樂系統和計算機。 它安全地允許我們訪問我們的數據，以保持我們的業務平穩有效地運行。 它非常易於使用，並且在帳戶之間切換以訪問不同的工作站非常簡單。 尖端娛樂總經理（娛樂，11-50名員工）
“我們使用Splashtop來支持不斷增長的混合（遠端和面對面）工作力。 IT 部門是Splashtop的使用者和管理者。 我們��為家中和其他分支機構的員工提供説明，以節省駕駛時間和停機時間。 Splashtop 甚至允許我們診斷和修復遠端平板電腦和手機。 資訊技術管理員（銀行公司，51-200名員工）
“Splashtop 的一大優點是所有數據都保留在每個人的網路中，而不是在旅行筆記型電腦上。 良好的網路衛生由多層組成，Splashtop 是我們內部和客戶安全態勢的重要組成部分。 技術顧問，ATC Tech Inc.（資訊技術與服務，1-10名員工）
“我們的 IT 部門使用它來遠端處理我們所有的園區機器，以支援最終使用者。 這有助於將遙控器連接到用戶的計算機上以解決問題。 這為我們節省了大量時間。 我們不必在校園裡跑來跑去，就可以親身體驗機器。 當我們的部署解決方案出現故障時，我們還使用它來修補一些更新。 使用者服務架構師，聖胡安學院（教育管理，501-1000名員工）
“我們感謝我們的用戶社區推薦我們，並感謝TrustRadius的認可，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “我們為擁有最人性化的產品和無與倫比的客戶體驗而感到自豪。”
優化遠端用戶體驗
Splashtop 將人們連接到計算機、應用程式和帳戶，無論他們身在何處——簡單、經濟且安全。 使用者可以享受在世界任何地方工作所需的高性能功能，包括 4k 高清質量、即時快速連接和高達 60 fps 的幀速率。
安全、功能豐富的平臺
IT 服務台團隊 和 Managed Service Providers 可透過適用於雲端與地端部署的 一體化遠端存取與支援平台，輕鬆管理並支援分散式團隊。Splashtop 透過簡化的連接工作流程與更高的效率，為安全遠端工作帶來更多可能性，同時讓服務台技術人員和終端使用者都能受益。Splashtop 將安全性視為遠端存取的核心，透過加密連接與以權限為基礎的電腦和應用程式存取機制來實現。
簡單的合同和定價
Splashtop 提供透明、直接的合同，定價明確，不會意外加息。 當使用者需要説明時，他們可以享受 Splashtop 無與倫比的客戶服務（通過電子郵件、聊天和實時電話支援提供），以説明解決問題並快速恢復工作。要瞭解有關 Splashtop 遠端訪問和支援解決方案的更多資訊，請訪問 Splashtop.com 或閱讀 TrustRadius 上的評論。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化和簡化隨處工作世界的解決方案的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗，就像在現場機器前一樣。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。Splashtop.com
關於信迪
TrustRadius 是最值得信賴的研究和審查平臺，供企業領導者查找和選擇適合其需求的軟體。 各行各業的決策者都依賴於 TrustRadius 提供的經過驗證的、基於同行的指導和研究。 供應商通過豐富的評論講述他們的獨特故事來吸引和轉化高意向買家。 每年有超過 1200 萬訪問者創建並參與高質量的評論內容和 Trustradius.com 數據。 TrustRadius總部位於德克薩斯州奧斯丁，由成功的企業家創立，並得到Mayfield Fund，LiveOak Venture Partners和Next Coast Ventures的支援。