Splashtop 推出 Wired XDisplay，這是最快的螢幕分享解決方案，用於將電腦螢幕延伸和鏡像到行動裝置
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
加州聖荷西，2015 年 9 月 2 日訊 — 物聯網跨裝置連接的全球領導企業 Splashtop Inc. 發表最新產品 Splashtop Wired XDisplay，為旗下的螢幕鏡像與延伸產品線再添成員。最新 Splashtop Wired XDisplay 意在補強現有獲獎產品 Splashtop Extended Wireless Display (在本機 Wi-Fi 設定下運作) 的不足，使用 USB Lightning 連接線連接電腦和 Apple iOS 裝置，為使用者提供更出色的效能和穩定性。不久後亦將擴充解決方案功能，允許使用標準 USB 連接線以支援 Android 平板電腦和手機。
Splashtop Wired XDisplay將iPhone或iPad變成電腦的額外顯示器，從而提高了生產率。主要功能包括：
* 高效能 (1080P 或 Retina 顯示器，60fps)
* 支援採用半透明視窗的 Windows 7 預設 Aero 桌面主題
* 隨著 iPhone 的方向自動旋轉 (橫向和縱向模式均適用)
* 可自由選擇延伸顯示器相對於原電腦的位置
* 安全的有線連接
Splashtop執行長Mark Lee說：“我們的目標是為用戶提供一種超快速，易於使用的螢幕鏡像，並將解決方案擴展到用戶可能擁有的任何設備上，無論它們是無線連接還是有線連接。” “如今，數百萬用戶正在使用Splashtop產品在其設備之間進行遠端支援，遠端存取，協作和螢幕共享；未來幾年，企業和家庭中聯網設備或物聯網的數量將呈指數級增長。”
Splashtop Wired XDisplay可在Apple AppStore上用於鏡像並將電腦螢幕擴展到iOS裝置：
iPod、iPhone 和 iPad 均適用的免費試用版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029827032
購買 iPad 適用的完整版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029826353
購買 iPhone 適用的完整版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029826922
欲深入了解 Splashtop Wired XDisplay，請瀏覽 https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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關於 Splashtop
Splashtop Inc. 為物聯網 (IoT) 提供一流的跨設備連接，支持遠程支持、屏幕共享協作和 cloud 計算。超過 2000 萬人從應用商店下載了 Splashtop 產品，包括惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、東芝、AMD、英特爾等在內的製造合作夥伴已經在超過 1 億台設備上安裝了 Splashtop。Splashtop 開發了多種用於教育和一對一計劃的產品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。Splashtop 曾榮獲 PC World 頒發的著名“最具創新產品”獎、Popular Science 頒發的“Best of What's New”、LAPTOP Magazine 頒發的“Best of 2012 CES”獎、NVIDIA 2012 年和 2013 年頒發的“Ones to Watch”獎，以及在 2013 年和 2014 年入圍 Red Herring 100 北美決賽。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，設有多個國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 網站和網站 。
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