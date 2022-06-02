Splashtop 推出 Wired XDisplay，這是最快的螢幕分享解決方案，用於將電腦螢幕延伸和鏡像到行動裝置

加州聖荷西，2015 年 9 月 2 日訊 — 物聯網跨裝置連接的全球領導企業 Splashtop Inc. 發表最新產品 Splashtop Wired XDisplay，為旗下的螢幕鏡像與延伸產品線再添成員。最新 Splashtop Wired XDisplay 意在補強現有獲獎產品 Splashtop Extended Wireless Display (在本機 Wi-Fi 設定下運作) 的不足，使用 USB Lightning 連接線連接電腦和 Apple iOS 裝置，為使用者提供更出色的效能和穩定性。不久後亦將擴充解決方案功能，允許使用標準 USB 連接線以支援 Android 平板電腦和手機。

Splashtop Wired XDisplay將iPhone或iPad變成電腦的額外顯示器，從而提高了生產率。主要功能包括：

* 高效能 (1080P 或 Retina 顯示器，60fps)

* 支援採用半透明視窗的 Windows 7 預設 Aero 桌面主題

* 隨著 iPhone 的方向自動旋轉 (橫向和縱向模式均適用)

* 可自由選擇延伸顯示器相對於原電腦的位置

* 安全的有線連接

Splashtop執行長Mark Lee說：“我們的目標是為用戶提供一種超快速，易於使用的螢幕鏡像，並將解決方案擴展到用戶可能擁有的任何設備上，無論它們是無線連接還是有線連接。” “如今，數百萬用戶正在使用Splashtop產品在其設備之間進行遠端支援，遠端存取，協作和螢幕共享；未來幾年，企業和家庭中聯網設備或物聯網的數量將呈指數級增長。”

Splashtop Wired XDisplay可在Apple AppStore上用於鏡像並將電腦螢幕擴展到iOS裝置：

iPod、iPhone 和 iPad 均適用的免費試用版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029827032

購買 iPad 適用的完整版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029826353

購買 iPhone 適用的完整版：https://itunes.apple.com/tw/app/id1029826922

進一步了解Splashtop Wired XDisplay，請造訪 https://www.splashtop.com/wiredxdisplay