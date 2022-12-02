Splashtop在日本推出Splashtop KK
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Splashtop 將憑藉其 Splashtop Pro 產品開拓日本中小企業和企業市場
2012 年 3 月 12 日 – 加利福尼亞州聖約瑟 – 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈在日本東京開設子公司，為其 Splashtop Pro 產品線提供銷售和支援。
Splashtop Pro 專為企業 IT、服務供應商和系統整合商而設計，可在 30 分鐘內完成平板電腦行動工作力。IT 可運用 Splashtop Pro 透過易於使用的雲端 Web 控制台安全地監管行動裝置和電腦設備。IT 部門可部署遠端工作環境和制訂策略，方便行動辦公人員利用個人、私有和公有雲端隨時隨地處理工作事務。
Splashtop Pro利用Splashtop屢獲殊榮的遠端桌面技術，使用戶可以創建個人云來直接從PC或Mac訪問文件，應用程序以及查看和收聽內容，而無需在設備之間同步或複製文件或應用程序。
如今，超過600萬的平板電腦和智能手機用戶喜歡Splashtop移動應用程序。 Splashtop遠端桌面是2011年日本排名第11的iPad付費應用程序和最暢銷的iPad商業應用程序。
在日本開設新的分支機構將使Splashtop能夠迅速擴大其日本客戶群並擴大這一重要地區的業務。 與此同時，Splashtop 在日本的正式存在強調了我們對日本合作夥伴和企業使用者的承諾，“Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。
Splashtop移動解決方案副總裁Jin Koh將負責其日本業務。 Jin Koh說：“ Splashtop Pro被日本系統集成商迅速採用和部署，以向其客戶群提供遠端桌面和虛擬桌面解決方案。” “我們的目標是在為日本的流動勞動力提供支持方面發揮重要作用。”
日本是一個重要的移動應用市場，因為行動裝置的廣泛採用和應用的驚人增長率。 例如，根據AppAnnie的數據，2011年日本的下載量增長了98%，iPad和iPhone應用程式的收入增長了88%。
Splashtop K.K的新辦公室位於日本中央商務區東京丸之內的中心。
關於 Splashtop 遠端桌面
Splashtop 遠端桌面消除了在設備之間傳輸、轉換或同步檔和多媒體的需要。 重要的工作文件和辦公應用程式，如Outlook，PowerPoint，Excel和Word，都可以輕鬆訪問。 個人娛樂內容，包括電影、音樂、照片甚至 3D 遊戲，也可以遠端欣賞。 Splashtop 遠端桌面用戶可以通過互聯網或 LAN 連接設備。
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨設備計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面和白板是Apple App Store，Google Play，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多個國家/地區中最暢銷的應用程序，使數百萬移動用戶可以通過高性能，交互式訪問自己喜歡的應用程序而感到高興應用程序，媒體內容和文件隨時隨地。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”其平板電腦員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌評選為 CES 2011 「最佳應用程式/軟體」和 CES 2012「最佳行動應用程式」獎，並且在 2011 Apple App Store 回顧最受歡迎應用程式排行榜第 20 名。Splashtop 總部位於美國聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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