Splashtop推出針對Microsoft Windows 10優化的Classroom Assist
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
使教師可以隨時隨地即時註釋Windows 10平板電腦螢幕並將其分享給許多學生的設備
加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 6 月 20 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出適用於 Microsoft Universal Windows Platform （UWP） 的 Splashtop 課堂助手。Splashtop 課堂助手可將任何 Windows 10 平板電腦或可轉換筆記型電腦轉換為移動互動式白板。 教師可以在完全控制內容的房間內自由移動，而不像傳統的互動式白板那樣被束縛在教室的前面。 此外，教師可以立即將Windows 10設備螢幕無線共用到所有學生設備。 支援的 Windows 10 功能包括 Cortana，使教師能夠使用語音命令來控制會話和各種註釋功能。
“Windows 10平板電腦正在成為一種強大的教育工具，提供手寫筆支援以及Cortana語音控制，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過許多學區的 1：1 計劃，針對 Windows 10 優化的 Splashtop 課堂助手增強了整體學習體驗。”
“我們很高興通過Splashtop 致力於構建 Windows 10 UWP 平臺來支援學生學習，”微軟公司 Windows 行銷高級總監 Craig Dewar 說，“Splashtop 支援我們對學生學習產生積極影響的重點，以及我們對所有人隨時隨地學習的教育願景。
通過使用Splashtop課堂助手，教師可以：
掌控一切
從教室的各個角落進行教學——單獨或全班與學生互動
對任何內容進行註釋
使用手勢或觸筆在現有內容或空白、規��則或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆、螢光筆、形狀和文本工具進行繪製和突出顯示
截取螢幕截圖並保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事
提高課堂參與度
使用聚光燈和螢幕陰影工具吸引註意力
立即導入和分享班級工作表
將連線記錄為視頻，以供以後播放
將裝置螢幕無線分享給所有學生的裝置
通過小娜發出語音命令
視窗 10 的全新 Splashtop Classroom 輔助應用程式可在 Windows 市集中取得。 Splashtop Classroom 從每年 NT$800 開始。
瞭解Splashtop教室輔助如何轉變學校和教室:https://www.splashtop.com/classroom
Splashtop教室影片:https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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