Splashtop推出針對Microsoft Windows 10優化的Classroom Assist

使教師可以隨時隨地即時註釋Windows 10平板電腦螢幕並將其分享給許多學生的設備

加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 6 月 20 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出適用於 Microsoft Universal Windows Platform （UWP） 的 Splashtop 課堂助手。Splashtop 課堂助手可將任何 Windows 10 平板電腦或可轉換筆記型電腦轉換為移動互動式白板。 教師可以在完全控制內容的房間內自由移動，而不像傳統的互動式白板那樣被束縛在教室的前面。 此外，教師可以立即將Windows 10設備螢幕無線共用到所有學生設備。 支援的 Windows 10 功能包括 Cortana，使教師能夠使用語音命令來控制會話和各種註釋功能。

“Windows 10平板電腦正在成為一種強大的教育工具，提供手寫筆支援以及Cortana語音控制，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過許多學區的 1：1 計劃，針對 Windows 10 優化的 Splashtop 課堂助手增強了整體學習體驗。”

“我們很高興通過Splashtop 致力於構建 Windows 10 UWP 平臺來支援學生學習，”微軟公司 Windows 行銷高級總監 Craig Dewar 說，“Splashtop 支援我們對學生學習產生積極影響的重點，以及我們對所有人隨時隨地學習的教育願景。

通過使用Splashtop課堂助手，教師可以：

掌控一切 從教室的各個角落進行教學——單獨或全班與學生互動

對任何內容進行註釋 使用手勢或觸筆在現有內容或空白、規則或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆、螢光筆、形狀和文本工具進行繪製和突出顯示 截取螢幕截圖並保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事

提高課堂參與度 使用聚光燈和螢幕陰影工具吸引註意力 立即導入和分享班級工作表 將連線記錄為視頻，以供以後播放

將裝置螢幕無線分享給所有學生的裝置

通過小娜發出語音命令

視窗 10 的全新 Splashtop Classroom 輔助應用程式可在 Windows 市集中取得。 Splashtop Classroom 從每年 $29.99 開始。