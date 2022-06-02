Splashtop加入ServiceNow合作夥伴計劃
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Splashtop計劃將其遠端電腦存取和遠端支援解決方案與ServiceNow IT服務管理解決方案集成在一起
加利福尼亞州聖荷西 — 2019 年 3 月 27 日 — Splashtop 公司很高興地宣布他們接受服務之技術合作夥伴計劃。 此合作夥伴計劃的成員資格授權 Splashtop 為 ServiceNow 客戶推薦，接受培訓並提供實施解決方案。 該計劃成員資格還授權 Splashtop 訪問服務 eNow 工具和資源，從而使該公司能夠加快 IT 服務自動化參與。 Splashtop 期待提供 ServiceNow 業界領先的產品和實施，以使人們的工作更好。
Splashtop 提供安全且實惠的遠端存取與遠端支援解決方案，非常適合中小型企業以及企業服務台和支援團隊。
IT、服務台和支持團隊可以遠端存取使用者的 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備，以使用 Splashtop 按需支援 （SOS） 提供有人值守的支援。
MSP和IT支持可以使用Splashtop遠端支援隨時進行遠端存取以及監視和管理端點電腦。
個人和業務專業人員可以使用 Splashtop 商業存取從另一台電腦或行動裝置遠端存取他們的電腦
Splashtop商業產品為IT提供安全的遠端支援功能，同時還使員工能夠靈活地從任何地方存取自己的電腦。
“很高興能加入ServiceNow技術合作夥伴計劃，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “通過參與該計劃，Splashtop將能夠提供使Splashtop遠端支援工具易於從ServiceNow IT服務管理（ITSM）解決方案中訪問的集成，從而提高ServiceNow客戶的服務效率。”
要瞭解有關 Splashtop 遠端支援和遠端存取產品的更多資訊，請存取 www.splashtop.com.
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
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