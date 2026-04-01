Splashtop 的日本子公司加入動漫系統協會 (ASC)，支持動漫製作的 IT 基礎設施
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支持日本動畫產業的可持續增長和全球競爭力
東京 – 2026年4月1日 — Splashtop 宣布其日本子公司 Splashtop K.K.（總公司所在地：東京；總裁：水野義昭）已加入動畫系統社區 (ASC) 作為會員。ASC 是一個專注於在動畫製作環境中推進 IT 系統和基礎設施的行業協會。
支援日本動漫產業背後的數位基礎設施
日本的動漫產業是具有全球知名的文化和經濟力量，擁有強勁的國際需求並且不斷擴展數位化生產流程。隨著工作室現代化他們的作業流程，安全的遠端協作、製作管理系統和高性能IT基礎設施已成為關鍵任務。
為了滿足這些不斷演變的需求，Splashtop 提供高精度的遠端存取解決方案，優化現代動畫工作流程和創意製作環境。
Splashtop K.K. 擁有豐富的經驗，支持日本的視頻製作公司和動畫相關工作室。透過啟用安全遠端存取和靈活的數位工作流程，該公司協助生產團隊提高效率和運營韌性。
此外，Splashtop K.K. 與 Wacom Co., Ltd. 合作，共同開發了「Wacom Bridge」，這是一個專為日本市場的數位藝術家和製作專業人員量身打造的創作者專用功能。
透過持續與創意產業的互動，Splashtop K.K. 與 ASC 促進動漫製作 IT 系統中知識分享與協作的使命保持一致，並以成員身份加入該社群。
Splashtop K.K. 總裁Yoshiaki Mizuno 的評論
“日本的動漫產業受到全球的讚賞，是該國最具影響力的全球內容之一。其持續成長不僅取決於創意卓越，還依賴於由安全可靠的 IT 基礎設施支持的先進生產系統。
我們很榮幸能成為Anime System Community的成員。作為業界的長期合作夥伴，我們將與利害關係人合作，以支持日本動畫的可持續發展，並加強其全球影響力和國際競爭力。
作為全球科技公司的日本市場參與加強
作為全球科技組織的一部分，Splashtop 將與當地產業和專業社群的合作視為戰略優先事項。通過參與ASC，Splashtop K.K.旨在進一步促進日本動畫製作生態系統的演變，並支持創意產業數位基礎設施的持續發展。
Splashtop 將繼續為全球企業賦能，透過強化安全的數位存取，並在各個行業中促進現代化和靈活的工作環境。
新聞重點
Splashtop 的日本子公司 Splashtop K.K. 加入了動漫系統社區 (ASC)，這是一個專注於動漫製作的 IT 系統的行業協會。
該公司具備支援動漫工作室和視頻製作公司的經驗，包括與Wacom Co., Ltd.共同開發“Wacom Bridge”。
作為長期合作夥伴，Splashtop 將支持日本動畫產業的可持續增長和全球競爭力。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於動漫系統社區 (ASC)
動畫系統社群 (ASC) 是一個產業協會，專注於分享與動畫製作中的 IT 系統相關的挑戰和最佳實踐。該社群促進利害關係人之間在生產管理、基礎設施發展和安全等方面的合作。