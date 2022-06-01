Splashtop 在 MSP 與 IT 專業人員適用的遠端支援產品套件中新增了聊天功能
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
超過30k的MSP和IT已從替代方案遷移到Splashtop遠端支援解決方案
加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 3 月 22 日 — 跨設備遠端訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈聊天功能現已納入其遠端支援產品系列 - Splashtop Business、用於遠端支援的 Splashtop 業務和 Splashtop 按需支援 （SOS），針對尋求經濟高效、一流的遠端支持解決方案的 MSP 和 IT 專業人員進行了優化。由於對現有遠端支援解決方案不斷上漲的續訂價格和不足的客戶服務感到不滿，MSP 和 IT 現在可以遷移到 Splashtop，享受以下好處：
具有成本效益的解決方案，成本僅為替代方案的一小部分，同時提供基於使用者和基於電腦的定價模型
一流的遠端存取效能，零延遲
無人值守和有人值守支持解決方案
跨任何網路的無縫連接
強大的安全性 – 具有 256 位 AES 加密的 TLS
分組、日誌記錄和警報
輕鬆遷移和部署
檔案傳輸
遠端列印
聊天
Splashtop遠端支援產品還與不同的遠端監視和管理（RMM），專業服務自動化（PSA）和幫助台解決方案很好地集成在一起，使IT和MSP能夠更有效地為客戶提供服務。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“超過三萬個MSP和IT都採用Splashtop Business和Splashtop Business進行遠端支援。” “許多人要求聊天�功能，我們很高興兌現我們不斷為客戶增加價值的承諾。”
瞭解更多資訊並註冊免費試用：
飛濺頂級業務（基於用戶的定價）：https://www.splashtop.com/business
用於遠端支援的 Splashtop 業務（基於電腦的定價）：https://www.splashtop.com/remote-support
飛濺點按需支援 （SOS）：https://www.splashtop.com/sos
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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