Splashtop 在 MSP 與 IT 專業人員適用的遠端支援產品套件中新增了聊天功能

超過30k的MSP和IT已從替代方案遷移到Splashtop遠端支援解決方案

加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 3 月 22 日 — 跨設備遠端訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈聊天功能現已納入其遠端支援產品系列 - Splashtop Business、用於遠端支援的 Splashtop 業務和 Splashtop按需支援 （SOS），針對尋求經濟高效、一流的遠端支持解決方案的 MSP 和 IT 專業人員進行了優化。由於對現有遠端支援解決方案不斷上漲的續訂價格和不足的客戶服務感到不滿，MSP 和 IT 現在可以遷移到 Splashtop，享受以下好處：

具有成本效益的解決方案，成本僅為替代方案的一小部分，同時提供基於用戶和基於電腦的定價模型

一流的遠端存取效能，零延遲

無人值守和有人值守支持解決方案

跨任何網路的無縫連接

強大的安全性 – 具有 256 位 AES 加密的 TLS

分組、日誌記錄和警報

輕鬆遷移和部署

檔案傳輸

遠端列印

聊天

Splashtop遠端支援產品還與不同的遠端監視和管理（RMM），專業服務自動化（PSA）和幫助台解決方案很好地集成在一起，使IT和MSP能夠更有效地為客戶提供服務。

Splashtop首席執行官Mark Lee說：“超過三萬個MSP和IT都採用Splashtop Business和Splashtop Business進行遠端支援。” “許多人要求聊天功能，我們很高興兌現我們不斷為客戶增加價值的承諾。”

瞭解更多資訊並註冊免費試用：

飛濺頂級業務（基於用戶的定價）：https://www.splashtop.com/business

用於遠端支援的 Splashtop 業務（基於電腦的定價）：https://www.splashtop.com/remote-support

飛濺點按需支援 （SOS）：https://www.splashtop.com/sos