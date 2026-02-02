Splashtop 推出 AI 優化編解碼器，為高解析度遠端工作流程提供更順暢、更可靠的支持
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增強功能提供更高的畫面更新率、更高的穩定性以及更佳的頻寬效率，適用於直播、媒體製作和對視覺需求較高的遠端工作
CUPERTINO, Calif., 2026年2月3日 – Splashtop，數位工作場所現代IT解決方案的領導者，今天宣布推出一款AI優化的編解碼器，旨在提升高解析度遠端工作流程的效能上限，適用於現場廣播、視頻製作和其他運動密集的環境。該增強功能透過提供更平滑的動作、更高的畫面更新率和在各種裝置和部署情境下更一致的視覺品質，以改善遠端連線的外觀、感覺和反應。
Splashtop 的 AI 優化編解碼器改進了視覺資料在壓縮、傳輸和即時渲染的過程，能夠根據網路狀況和螢幕活動持續調整。這有助於維持視覺穩定性和反應性，因為製作工作流程延伸到固定工作室之外，進入家庭、場館和外景環境，其中效能直接影響創意精準度和觀眾體驗。
在具備高效能GPU的系統上進行效能測試時，Splashtop 在更高解析度和畫面更新率下展現了明顯的領導地位。雖然多種遠端存取工具能在1080p時達到60畫面更新率，但只有Splashtop能持續在4K解析度下達到60 FPS。Splashtop 獨特地支援超高畫面更新率選項，達到 240 FPS，為需要平順和快速回應的動態和互動工作流程提供額外空間。
在圖形功能較有限的系統上，Splashtop 仍能在更高解析度下，以較少的頻寬提供��具競爭力的效能。當硬體加速可用時，Splashtop 保持效能與其他工具相當，同時在 4K 解析度下消耗較少的頻寬。在以軟體為基礎的情景中，AI 優化的解碼器優先考慮效率，提供接近的畫面更新率，同時減少了頻寬使用量，使在資源受限的系統上進行高解析度的遠端工作變得更加實際。
此優勢同樣適用於虛擬桌面和雲端環境。在有和沒有 GPU 加速的 Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) 環境中進行測試時，Splashtop 在一般交互使用過程中始終提供比其他遠端存取解決方案更高的畫面更新率。即使在影片播放效能各工具趨於一致的情況下，Splashtop 顯示出顯著較低的頻寬消耗，加強其在網路效率與響應速度同等重要的環境中的優勢。
在這些結果的背後，是動態比特率適應、內容感知的活躍區域優先化，以及智慧捕捉技術的結合，這些技術在互動式工作流程中減少了不必要的數據傳輸。這些最佳化共同促成了更流暢、更可預測且更具回應性的遠端連線，尤其在現場製作和創意工作中常見的快速變動、高動態場景下。
此效能基礎擴展至Splashtop 的高端遠端存取體驗，支援 Retina 5K 連線、精準的色彩重現、高保真的音訊，以及對於觸控筆和多螢幕工作流程的快速響應輸入。這些功能共同使媒體和娛樂業的專業人士能夠進行遠端工作，並具備他們從本地製作系統中所期望的視覺準確性、反應速度和控制力。
「遠端製作要求在壓力下保持一致性。」Splashtop 的首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 表示。無論團隊是在工作室、外景地，還是透過虛擬桌面工作，效能都必須保持穩定。我們的 AI 優化編解碼器旨在提供這種可靠性，同時突破遠端存取能支持的極限。
AI 最佳化編解碼器已整合到所有級別的 Splashtop 加密遠端存取解決方案中，並可在各種裝置、作業系統和部署環境中使用。
若要深入了解 Splashtop 的高效能遠端存取解決方案，請造訪 www.splashtop.com。
公告重點
Splashtop 遠端存取具備 AI 最佳化的編解碼器，為滿足即時直播、運動製作和媒體工作流程的需求而打造，流暢的運作、視覺準確性和回應速度直接影響觀眾體驗。
Splashtop 在 4K 解析度下維持穩定的 60 FPS，並支持高達 240 FPS 的超高畫面更新率，為直播和媒體製作流程帶來更流暢的動態效果。
與其他遠端存取解決方案相比，Splashtop 在互動工作流程中維持較高的畫面更新率，且在高解析度下使用較少的頻寬。
Splashtop 提供穩定的效能，無論是實體系統還是虛擬桌面環境，都能在不需要理想的硬體或網路條件下，平衡反應速度和效率。
揭露
Microsoft 和 Microsoft Azure 是 Microsoft 群組 公司的註冊商標或商標。
關於 Splashtop
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