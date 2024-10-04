Splashtop 自收購 Foxpass 以來新業務成長 62%
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在收購 Foxpass 一年後，Splashtop 的策略成功地將身分存取管理解決方案擴展到新市場並為客戶提供了增強的安全功能。
加州庫比蒂諾– 2024 年 9 月 24 日 – Splashtop是簡化全球各地工作方式的遠端解決方案的領導者，今天宣布，繼去年收購Foxpass 之後，其新業務增長了 62%。的Foxpasscloud RADIUSSplashtop 可保護企業 Wi-Fi 網路免受未經授權的使用者存取和網路攻擊，為客戶提供零信任的途徑並遵守關鍵的聯邦法規、法規和網路安全保險要求。在投資 Foxpass 路線圖之後，Splashtop 已將解決方案擴展到國際市場，在教育領域發展業務，並推出新功能和整合以提升 Foxpass 客戶的價值。
解鎖教育界
根據 ThreatDown 的 2024 年在教育中勒索軟件狀態報告，對教育機構的網絡和勒索軟件攻擊在 2023 年激增了 70％，強調了使教育機構用保護系統並防止洩露的安全措施的重要性。在收購 Foxpass 之後，Splashtop 投資開發有利於教育產業的解決方案，使機構能夠為學生加強網路安全，並滿足新的聯邦要求，向零信任架構邁進。這些路線圖決策導致該行業的增長激增，教育機構今天佔產品管線的 27%。
「我們對 Wi-Fi 安全性進行了關鍵的向基於 PKI 憑證的身份驗證的轉變，而 Foxpass Advanced RADIUS 使這一切幾乎毫不費力，」LL Schools 的網路管理員 Mike Good 說。「他們的基於雲端的 RADIUS 伺服器與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫集成，簡化了設定。向近 10,000 名用戶發出證書的順利進行了預期，現在我們的學生和員工受益於無與倫比的安全訪問。Foxpass 確實超出了我們的預期。 」
擴展到全球市場
Splashtop 收購 Foxpass 是公司簡化 IT 營運安全性和靈活性願景的重要一步。Foxpass cloud RADIUS 解決方案使企業和中型企業內的 IT 管理員能夠立即驗證使用者身份，並透過自動化和整合簡化工作流程。 該解決方案具有國際認可的 ISO 認證和 SOC-2 和 GDPR 合規性，可以在歐洲、日本和亞太地區全球推出。這項國際擴張帶來了該業務新業務增長 10% 的增長。
可用的功能和整合
為了滿足不斷成長的客戶群並滿足市場需求， Splashtop持續投資Foxpass cloud RADIUS 產品功能，其中包括：
「BYOD」 環境的擴展存取控制Foxpass cloud RADIUS 現在提供自帶設備 (BYOD) 安裝程序，以將存取控制擴展到非託管 BYOD 設備，並使用基於憑證的身份驗證來建立安全的無密碼連接。
Microsoft Intune整合－透過與Microsoft Intune無縫集成，使用者可以透過Microsoft的cloud PKI解決方案或Foxpass憑證實現基於憑證的身份驗證，同時享受簡化的部署和維護。
安全身份驗證－無密碼的基於憑證�和傳統密碼的身份驗證為管理員提供了對使用者和裝置存取（包括 BYOD）的有效控制，這對於大型地理空間和校園環境至關重要。
直覺的設計和互通性－與主要行動裝置管理供應商（ Intune 、Addigy 和 Jamf）和單一登入供應商（Okta、Google Workspace 和Microsoft Azure AD）無縫整合，只需 10 分鐘即可完成設定。
自動化批量入職：簡化新班和畢業班等大量佈建和取消佈建，使 IT 團隊能夠有效率地擴展或縮減，而不會增加工作負載或錯誤。
強大的安全性 & 合規性 — 組織可以滿足嚴格的網絡安全保險要求，以減輕網絡攻擊和數據洩露，並遵守 COPPA、CIPA、FERPA、OC2、ISO27001、HIPAA 和 PCI 等標準。
Splashtop 聯合創始人兼首席執行官 Mark Lee 表示：“應對勒索軟體和網路安全形勢可能是一個艱鉅的過程，在不斷發展的遠端和混合世界中，全球各地的組織都需要對 Wi-Fi 網路、虛擬端點和公司資源進行智能且受保護的訪問。”「Splashtop 收購 Foxpass 並擴展現有功能和能力表明了我們致力於簡化安全性，以幫助組織應對當今網路威脅情勢的挑戰。我們最近的發展勢頭表明 Splashtop 在為客戶提供全面的遠端存取和安全產品方面處於領先地位。 」
有關Foxpass cloud RADIUS或Splashtop的終端桌面訪問和終端支援解決方案的更多信息，請訪問splashtop.com 。
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Splashtop 是個簡化隨時隨地工作解決方案的領導者。其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清品質、多顯示器支援和超低延�遲 60fps。Splashtop具有高級安全功能、廣泛的安裝支援和快速回應的客戶服務。 全球有超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（其中包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。斯普拉斯托普網。
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