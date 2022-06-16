Splashtop將遠端支援技術擴展到京瓷移動裝置

京瓷通過Splashtop SOS應用程序為堅固的裝置增加了按需遠端支援

加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 11 月 19 日星期四 – 遠端訪問和支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 已將其技術支援擴展到京瓷在北美的堅固耐用的手機。 獲得客戶同意后，京瓷技術人員現在將能夠通過 Splashtop SOS 應用程式遠端存取和控制客戶的設備，以確保更快、更準確的技術支援。

下載Splashtop SOS應用程序後，京瓷的移動客戶只需打開該應用程序即可獲得唯一的連線代碼，以便與京瓷技術支持人員共享。技術人員可以使用該代碼啟動對Kyocera設備的遠端存取連線。

技術人員將在自己的電腦上看到行動電話的螢幕，並且在獲得客戶許可的情況下，能夠遠端控制它以進行故障排除，就像他們親自控制用戶的電話一樣。

“京瓷一直是堅固設備市場的領導者，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “有了Splashtop，京瓷可以為客戶提供即時的遠端協助，以盡快解決問題。”

京瓷通信設備集團總經理Vipul Dalal表示：「安全性至關重要，知道他們在全球擁有200，000家企業（包括銀行，政府和執法部門）的現有客戶群，安全地使用Splashtop快速解決問題對於我們決定使用Splashtop至關重要。

Splashtop SOS應用程序支持京瓷的堅固耐用的移動設備，這些設備採用Mil-Spec 810G和IP68防水保護，可在惡劣的，通常是遠端的工作條件下進行可靠的通信。偏遠地區的技術支持可能具有挑戰性，但是SOS應用程序幾乎可以在任何地方使用。

關於京瓷

https://kyoceramobile.com/ 瞭解更多資訊

關於飛濺頂

