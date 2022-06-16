Splashtop將遠端支援技術擴展到京瓷移動裝置
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京瓷通過Splashtop SOS應用程序為堅固的裝置增加了按需遠端支援
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 11 月 19 日星期四 – 遠端訪問和支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 已將其技術支援擴展到京瓷在北美的堅固耐用的手機。 獲得客戶同意后，京瓷技術人員現在將能夠通過 Splashtop SOS 應用程式遠端存取和控制客戶的設備，以確保更快、更準確的技術支援。
下載Splashtop SOS應用程序後，京瓷的移動客戶只需打開該應用程序即可獲得唯一的連線代碼，以便與京瓷技術支持人員共享。技術人員可以使用該代碼啟動對Kyocera設備的遠端存取連線。
技術人員將在自己的電腦上看到行動電話的螢幕，並且在獲得客戶許可的情況下，能夠遠端控制它以進行故障排除，就像他們親自控制用戶的電話一樣。
“京瓷一直是堅固設備市場的領導者，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “有了Splashtop，京瓷可以為客戶提供即時的遠端協助，以盡快解決問題。”
京瓷通信設備集團總經理Vipul Dalal表示：「安全性至關重要，知道他們在全球擁有200，000家企業（包括銀行，政府和執法部門）的現有客戶群，安全地使用Splashtop快速解決問題對於我們決定使用Splashtop至關重要。
Splashtop SOS應用程序支持京瓷的堅固耐用的移動設備，這些設備採用Mil-Spec 810G和IP68防水保護，可在惡劣的，通常是遠端的工作條件下�進行可靠的通信。偏遠地區的技術支持可能具有挑戰性，但是SOS應用程序幾乎可以在任何地方使用。
關於京瓷
在過去的 10+ 年中，京瓷在全球推出了 100 多款防水和堅固耐用的行動裝置後，通過將軍用標準 810G 認證的加固和企業級安全性與解決方案合作夥伴生態系統、行業特定應用和創新配件相結合，京瓷為美國市場和世界創造了許多“第一”。 京瓷最終創建了一個「整體解決方案」產品，有助於顯著降低公共安全、運輸和建築等廣泛行業的總擁有成本。 在 https://kyoceramobile.com/ 瞭解更多資訊
關於飛濺頂
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