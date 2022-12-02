Splashtop擴展了產品系列，包括Splashtop遠端觸摸板
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新的應用程式將手機轉變為虛擬觸摸板或鍵盤，以遠距離控制PC媒體內容
三月 21， 2011 — 加利福尼亞州聖約瑟 —即時訪問計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天推出了Splashtop Remote Touchpad，這是一款將iPhone或iPod touch轉換為無線遙控設備的應用程式。 隨著用戶越來越多地在客廳的電視螢幕上消費計算機媒體內容，Splashtop 遠端觸控板提供了從遠處控制計算機的便利，而無需專用鍵盤或其他外圍設備。
Splashtop產品系列的最新產品具有觸摸板和鍵盤兩種模式，可以代替傳統的電腦外圍設備，同時還提供一定程度的便利性，使家庭用戶和商務專業人員都受益。
觸摸板模式：通過移動設備充當虛擬觸摸板，用戶可以輕鬆地在大螢幕或其他顯示器上瀏覽和滾動喜歡的網站。
鍵盤模式：將移動設備轉換為無線鍵盤，以控制媒體中心PC或投影業務演示的電腦；包括特殊鍵和對組合鍵的支持。
“當我使用PC進行多媒體娛樂時-諸如iTunes或Hulu視頻之類的重要內容-我通常距離PC幾英尺。由於我沒有姚明的翼展，所以我需要一個遙控器。” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “這個想法是Splashtop遠端觸摸板背後的動機：能夠甩掉我的智能手機，然後……瞧！我有一個遙控器。”
適用於iPhone和iPod touch的Splashtop遠端觸摸板可在Apple App Store和iTunes中使用，其最初定價為0.99美元。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立�於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop Remote 是美國最暢銷的商業應用程式，由 Apple App Store 銷售和下載指定，允許使用者在遠離 PC 的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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