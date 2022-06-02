Splashtop與牙科鯨魚儲蓄網路合作，為牙醫提供價格合理，可靠的遠端存取解決方案
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加州聖荷西，2020 年 4 月 8 日 – Splashtop Inc. 是遠端存取、協作和遠端支援解決方案的全球領導者，現已與 Dental Whale Savings Network 合作，為牙醫界提供了一種價格合理且可靠的遠端存取解決方案。
Splashtop Remote Access 是快速、可靠又安全的遠端桌面解決方案。牙醫都喜歡 Splashtop，因為 Splashtop 設定起來不如 VPN 那樣昂貴又繁複，反而簡單好用且價格實惠。有了它，牙醫就能從任意電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取辦公室內的電腦了。在雙方合作之下，Dental Whale Savings Network 會員將能以更低價格購買 Splashtop。
「牙科鯨魚儲蓄網路很高興能與Splashtop合作，為全美牙醫遠端存取其桌面系統鋪平道路，」牙科鯨魚儲蓄網路總監Philip Cruz說。 「這還將幫助DWSN成員在COVID-19大流行期間跟上他們的非臨床任務實踐。」
Splashtop首席執行官Mark Lee表示：“ COVID-19提醒了Splashtop最初是為什麼開始的：通過將有效的在家工作解決方案納入運營來幫助組織變得靈活。”與Dental Whale一起，為牙醫提供了現在和將來可靠且負擔得起的遠端存取解決方案。”
關於牙鯨儲蓄網路®：
在聖安東尼奧、德克薩斯州、邁阿密和 Ft. 佛羅里達州勞德代爾，Dental Whale®是一家創新的牙科公司，雕刻了集團私人執業擁有權和管理的新類別。
透過「鯨魚儲蓄」網路�，「鯨魚」可以透過節省購買資金，向新患者進行營銷，透過收購擴大規模，改善患者體驗和提高辦公效率，來幫助牙醫更有效地操作牙科實踐。
Dental Whale 及其 850 多名團隊成員為 18，000 多名牙醫提供支援，並説明為 400 多萬患者提供服務。
關於飛濺頂：
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。
Splashtop為MSP，IT部門和服務台提供了遠端桌面解決方案，使它們能夠有效地支持其客戶。 Splashtop還使個人可以從任何地方的任何設備存取應用程式和數據。
此外，Splashtop 協作服務可實現跨設備的有效屏幕共用。 全球30+百萬使用者享受Splashtop產品。提供免費試用版。