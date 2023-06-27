Splashtop 擴展了遠端存取與 Autotask 整合
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直接從Autotask PSA支持票證中啟動遠端支援連線
Splashtop On-Demand Support (SOS) 與 Autotask PSA 集成
加利福尼亞州聖約瑟 – 2017 年 9 月 15 日Splashtop Inc，跨螢幕訪問，支持和協作的全球領導者，今天宣佈與Autotask PSA進行新的Splashtop按需支援（SOS）集成，該集成將於2017年9月17日在Autotask社區直播會議上首次亮相。 通過這種新的集成，Autotask客戶可以在為客戶提供説明時快速無縫地啟動Splashtop按需支持會話。 新集成的好處包括：
從自動任務票證輕鬆啟動遠端支援連線
連線信息將自動記錄在票證中，以備將來參考
更快地解決客戶問題並提高客戶滿意度
“我們很高興 Splashtop 擴展了其集成，將 Autotask PSA 納入其中。Autotask Endpoint Management 中已提供的 Splashtop 端點訪問技術使 IT 團隊和 MSPs 能夠安全地訪問工作站并快速有效地解決用戶問題。”Autotask 產品管理副總裁 Patrick Burns 表示。“這種新的集成為 Autotask PSA 客戶提供了相同的世界一流工具，可以直接通過服務單高效地幫助他們的客戶。”
Splashtop按需支持使支持專業人員可以遠端存取和控制電腦和行動裝置 。
查看和控制Windows和Mac電腦，即時查看Android裝置螢幕，並遠端控制許多Android裝置
9位訪問代碼和少量下載內容，對技術人員和遠端用戶都非常簡單
有用的支持功能，包括檔案傳輸，聊天和提升為管理員特權
高效能和強大的安全性
在協助遠端使用者時，查看和控制其計算機或設備螢幕的能力可以説明解決問題，比單獨的口頭交互快 90%。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“MSPs 需要一個集成解決方案來有效地支持其客戶。”“我們很高興與大家分享，自動任務端點管理 (RMM) 和 PSA 現已與 Splashtop 終端控制無縫集成，因此 MSPs 可以享受一流的端到端解決方案。”
可用性
Splashtop On-Demand Support 在 Autotask PSA 中的技術整合功能，現已透過 Autotask LiveLinks 目錄提供。要存取此技術整合功能，須具備 Splashtop On-Demand Support (另售)。您可以按可同時連接的使用者數，從 Splashtop 網站購買 Splashtop On-Demand Support。若是要論包含一份商用授權的臨機遠端支援解決方案，SOS 則是最超值的產品。亦提供免費試用。
我們很高興分享自動任務端點管理（RMM）和PSA現在與Splashtop遠端控制無縫集成，因此MSP可以享受一流的端到端解決方案。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生產力、支持和協作體驗。Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠從任何裝置、任何地方訪問他們的應用程序和數據。Splashtop 終端支持服務使 IT 和 MSP 能夠支持計算機、
移動設備、工業設備和物聯網 (IoT)。Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效屏幕共享。目前已有超過 2500 萬用戶使用 Splashtop 產品，宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、富可視、英特爾、聯想、LG、松下、普羅米休斯、夏普、東芝等製造合作夥伴已將 Splashtop 捆綁到超過 1 億台設備上設備。深入了解 https://www.splashtop.com
關於自動任務公司
Autotask Corporation 透過完整的雲端 IT 業務管理平台，協助全球 IT 組織更聰明地工作，該平台可提供效率、責任感和存取能夠推動智慧商業決策的指標。 借助內置的最佳實踐和工作流程自動化，Autotask 可以加快收入的速度，同時不斷改善服務交付。 自動任務提供七種語言版本，並在 90 多個國家/地區使用。 Autotask 總部位於紐約，在北京、芝加哥、達拉斯、倫敦、洛杉磯、慕尼黑和悉尼設有辦事處。 瀏覽 數據 網以取得更多資訊。
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