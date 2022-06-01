Splashtop 擴展了遠端存取與 Autotask 整合

直接從Autotask PSA支持票證中啟動遠端支援連線

加利福尼亞州聖約瑟 – 2017 年 9 月 15 日Splashtop Inc，跨螢幕訪問，支持和協作的全球領導者，今天宣佈與Autotask PSA進行新的Splashtop按需支援（SOS）集成，該集成將於2017年9月17日在Autotask社區直播會議上首次亮相。 通過這種新的集成，Autotask客戶可以在為客戶提供説明時快速無縫地啟動Splashtop按需支持會話。 新集成的好處包括：

從自動任務票證輕鬆啟動遠端支援連線

連線信息將自動記錄在票證中，以備將來參考

更快地解決客戶問題並提高客戶滿意度

“我們很高興Splashtop已經擴展了他們的集成，包括Autotask PSA。 Splashtop 遠端訪問技術已經在

Patrick Burns，Autotask產品管理副總裁。 “這種新的集成為Autotask PSA客戶提供了相同的世界級工具



Splashtop按需支持使支持專業人員可以遠端存取和控制電腦和行動裝置 。

查看和控制Windows和Mac電腦，即時查看Android裝置螢幕，並遠端控制許多Android裝置

9位訪問代碼和少量下載內容，對技術人員和遠端用戶都非常簡單

有用的支持功能，包括檔案傳輸，聊天和提升為管理員特權

高效能和強大的安全性

在協助遠端使用者時，查看和控制其計算機或設備螢幕的能力可以説明解決問題，比單獨的口頭交互快 90%。

“MSP 需要一個集成的解決方案來有效地支持他們的客戶，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “我們很高興地分享Autotask這兩款



可用性

Autotask PSA 中的 Splashtop 按需支援集成現已在 Autotask LiveLinks 目錄中提供。 集成需要

Splashtop 網站購買，並按併發技術人員獲得許可。 SOS 是具有商業使用許可證的有人值守遠端支援解決方案中最具價值的解決方案。 還提供免費試用版。