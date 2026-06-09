Splashtop 榮獲 TrustRadius 2026 年 Top Rated Award
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客戶回饋突顯出，在 IT 團隊和 MSPs 之間，產品在效能、安全性、使用者體驗與支援方面表現亮眼
加州庫比蒂諾，2026 年 6 月 10 日 — Splashtop 是遠端存取、支援及端點管理解決方案領域的領導者，今日宣布榮獲 TrustRadius 頒發的 2026 Top Rated Award。這項肯定完全根據經驗證的客戶評論而來，反映了仰賴 Splashtop 在分散式環境中安全地存取、支援及管理裝置的 IT 專業人員所提供的一致回饋。TrustRadius Top Rated Awards 是根據真實客戶意見評選，表彰在產品效能、安全性、易用性和客戶支援等關鍵領域提供可衡量價值的廠商。Splashtop 持續獲得肯定，突顯其能協助組織簡化 IT 營運，同時維持高標準的安全性與終端使用者體驗。「對我們來說，根據客戶回饋所獲得的肯定最有分量，因為這反映了真實世界的使用體驗，」Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示。「隨著 IT 環境日益分散，且安全需求不斷提高，我們專注於提供能跟上這些需求的解決方案，同時維持客戶所仰賴的效能、簡單性與可靠性。」Splashtop 在 TrustRadius 上的評分，突顯了其在幾個核心面向的優勢：
效能：高速、低延遲的遠端存取，讓工作能從任何地方與任何裝置無縫進行
安全性：端對端加密、精細控制的存取權限，以及符合 SOC 2、ISO 和 GDPR 等標準
使用者體驗：可在內部輕鬆部署、介面直覺，且 IT 團隊與終端使用者幾乎不需額外訓練
客戶支援：反應迅速、專業可靠的支援團隊，協助客戶快速解決問題
除了核心的遠端存取與遠端支援解決方案外，Splashtop 也推出了具備原生遠端控制功能的自主端點管理統一平台，提供更高的裝置健康狀態可視性，並讓 IT 團隊無需切換工具就能主動採取行動。這種方法有助於降低營運複雜性，同時維持客戶所期待的效能與可靠性。
客戶回饋精選
Splashtop 客戶持續強調，在各項 IT 工作流程中，效率提升且作業摩擦降低：
「Splashtop 是我們工具組中最出色的遠端存取與端點管理工具。如果沒有它為我們的技術人員提供的協助，我們就無法經營業務，因為我們在全州各地都有客戶。「它不僅最符合我們的需求，還能幫助我們在不必前往客戶現場的情況下，解決那裡發生的問題。」– 擁有者
「Splashtop 的價格對中小型企業來說非常划算。多虧更新、防毒與遠端控制都能自動化，即使獨自管理多家公司，也幫了我很大的忙。”– IT 總監
「Splashtop 已成為我們診所不可或缺的工具，讓我即使不在辦公室，也能靈活且有效率��地工作——無論是因為看診就醫，還是私人行程。」由於特定關鍵工作只有我一個人負責，Splashtop 讓我能夠遠端登入、回答員工問題、存取重要資訊，並不中斷地處理帳務。」– 專業服務的管理員
「Splashtop 對於高度受限的環境來說不可或缺，並提供多種可設定的安全性選項。也適用於實體不易接觸的設備（例如大型螢幕或資訊站），可使用 Streamer 來進行存取。」– IT 流程策略師
「Splashtop 的遠端存取功能非常出色。」我從來沒有遇過在各種網路條件下變得無法使用的情況，而且它整體表現都很好，畫質也出乎意料地高。使用者介面以及一切都能無縫地「直接運作」的體驗，真的很棒。」– IT 管理員
Splashtop 獲得 TrustRadius 肯定，為其持續擴大的業界殊榮清單再添一筆，也反映出客戶高度滿意，以及整體產品組合持續成長的動能。若要深入了解 Splashtop 並閱讀客戶評論，請造訪 https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews。
新聞摘要
Splashtop 榮獲 TrustRadius 根據經驗證客戶評論評選為最高評價
Splashtop 獲評為 SMB 最佳解決方案，兼具高效能、易用性與出色的投資報酬率
Splashtop 提供快速、安全的遠端存取與遠端支援，適用於分散式工作環境，並結合端點管理以提升可視性並減少工具分散。
Splashtop 具備原生遠端控制的端點管理平台，深受 IT 團隊與 MSPs 信賴，可降低複雜性並實現高效率的遠端作業
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。