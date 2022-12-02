Splashtop和CostGuard合作提供CG-Cloud iPad應用程序，以實現對領先的餐廳，酒店和食品管理軟體的遠端存取
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酒店和食品服務行業可以立即移動他們所依賴的現有基於 Windows 的解決方案
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 4 月 2 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與 CostGuard Food Costing Software 合作，為 iPad 提供 CG-Cloud 應用程式。 通過為數以千計的酒店、餐廳、零售和機構餐飲服務運營提供遠端訪問 CostGuard 基於 Windows 的軟體，用戶可以隨時隨地即時訪問數據，包括庫存、銷售數據、POS、帳戶系統等。
傳統上，餐飲服務軟體需要數字鍵盤，而移動平板電腦上不提供該數字鍵盤，但是CG-Cloud提供了自定義數字鍵盤的透明覆蓋，以便於數據輸入。
CG-Cloud通過即時業務洞察來提高效率，包括：
計數表：員工可以直接從車間將數據輸入到軟體中。無需列印，寫入然後重新輸入數據。
發票：在收到定價、數量和替代品時提供即時確認。
延遲挑戰：在iPad上輸入的所有數據都直接輸入到CostGuard資料庫中 - 沒有延遲，數據始終是最新的
CG-Cloud將人員流動與IT效率結合在一起。通過安全地傳輸CostGuard桌面應用程序，員工可以使用他們所了解的軟體，而不會花任何時間學習，並且IT部門可以從一個控制台輕鬆管理所有設備。
Splashtop首席執行官兼創始人Mark Lee說：“行動裝置正在改變食品服務和零售行業。” “我們很高興與CostGuard合作，動員成千上萬的企業已經每天使用的現有解決方案，並幫助��創新運營方式，以提高員工隊伍的效率。”
CostGuard總裁Matthew Starobin表示：“許多客戶都要求移動使用CostGuard，並且通過與Splashtop合作，我們已經成功地將現有的餐飲服務軟體移交給了iPad，為所有客戶服務，從而提高了生產率和滿意度。”
將現有Windows應用程序移植和重新開發到行動裝置非常困難，昂貴，並且企業經常面臨兼容性和培訓方面的挑戰。 Splashtop與不同行業的合作夥伴一起對自己的Splashtop動員平台進行私有標記和自定義，以快速，有效地動員現有Windows應用程序。
關於CostGuard
CostGuard 提供適用於餐廳管理（獨立和多單位）、零售和生產廚房、酒店和宴會廳、賭場、外燴、烘焙坊、熟食店、企業、食堂和機構餐飲服務的軟體。
CostGuard Food Costing軟體提供了完整的“屋後”解決方案：配方成本核算，選單工程，食品和白酒成本核算；庫存控制;營養;銷售管理;與供應商，POS，會計和餐飲系統的接口。有關更多信息，請參閱https://www.costguard.com
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程式存取解決方案是解決行動 VPN 相容性問題和透過 WAN 的 RDP 的更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World「最具創新產品」獎、《大眾科學》雜誌的「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜��誌的「2012 CES 最佳產品」獎，並且入圍了2013 年Red Herring 100 北美決賽。它是連續兩年（2012 和 2013 年）贏得 NVIDIA「觀看的人」新興公司獎的公司。 公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國、日本和台灣設有國際辦事處。 有關更多信息，請訪問 www.splashtop.com
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