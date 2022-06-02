Splashtop 任命 Alexander Draaijer 為歐洲、中東和非洲總經理
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Splashtop 繼續快速的全球擴張
加利福尼亞州聖何塞，2020 年 3 月 30 日 – 端點訪問、協作和端點支持解決方案領域的全球領導者 Splashtop Inc. 已任命 Alexander Draaijer 為其 EMEA（歐洲、中東和非洲） 總經理）。
Splashtop 歐洲、中東和非洲地區總經理 Alexander Draaijer
隨著全球對Splashtop遠端存取產品的需求增加，Splashtop一直在加速在新市場上的投資並在世界各地增加辦事處。
除了矽谷的公司總部和亞太地區的辦事處外，Splashtop 現在還在 Alexander Draaijer 的領導下，在荷蘭設立了地區總部，以建立其歐洲業務。
Splashtop 將藉此次擴展延攬多語種人才，以強化歐洲地區的服務及支援。
“亞歷山大將負責實施和管理歐洲、中東和非洲地區的運營：增加銷售活動，識別新的市場機會，並確定為我們在EMEA的業務帶來新動態所需的行動。我們很高興他加入我們的團隊，並祝願他與Splashtop的出色整合和成功。
– Mark Lee，Splashtop 首席執行官。
Alexander Draaijer是一位成就卓著的高級管理人員，在快速建立數百萬美元的SAAS業務和全球銷售管道方面有著良好的記錄。 亞歷山大職業生涯的大部分時間都在美國風險投資支援的公司工作，在那裡他建立和管理歐洲和亞太地區的業務，從成立到上市或被收購。
“加入Splashtop是一個激動人心的時刻。Splashtop 擁有一套令人驚歎的產品，並且處於驚人的增長階段。今年對於進一步加強我們的全球影響力至關重要，並在我們在歐洲、中東和非洲地區推出新產品和服務時更好地為客戶提供支援。我期待著與團隊合作，在歐洲及其他地區實現這一巨大飛躍。
– Alexander Draaijer，Splashtop Inc EMEA 總經理
關於飛濺頂
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