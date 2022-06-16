遠端存取軟體領導者Splashtop任命CiELO Technologies為增值分銷商，以擴大在印度的業務
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這項合作夥伴關係進一步推動了 Splashtop 的全球擴張，並通過針對印度企業和教育機構的遠端存取與遠端支援解決方案擴展了 CiELO 的產品組合。
加州聖荷西，2020年9月28日，星期一 –遠端存取解決方案的全球領導者Splashtop Inc.與IT服務和安全解決方案供應商CiELO Technologies今天宣佈建立合作夥伴關係，以加快Splashtop在印度的擴張計劃。
今年，Splashtop 的全球收入增長超過 50%，在阿姆斯特丹、新加坡設立了新辦事處，並在拉丁美洲和現在的印度建立了新的合作夥伴關係。 CiELO Technologies 是印度一家成熟的 IT 服務提供者，它確定了市場對安全且具有成本效益的遠端訪問解決方案的需求，尤其是在 COVID-19 大流行以來。 這種戰略合作夥伴關係對兩家公司來說都是一個合適的時機。
Splashtop Inc.執行長Mark Lee說：“我們看到企業，政府和教育機構對遠端存取解決方案的巨大需求。專業人士可以在家工作，IT可以遠端支援電腦和移動設備，學生可以繼續學習。通過遠端電腦存取進行遠端學習。我們尋求了像CiELO Technologies這樣的合作夥伴，該合作夥伴致力於為印度企業提供可靠的IT解決方案。我期待這次合作將帶來協同作用。”
「隨著組織努力建立遠端工作的新常態，他們需要安全而簡便的方法，讓員工和學生從家中安全地存取遠端電腦資源。」CiELO Technologies 常務董事 Sanket Deshpande 表示「我很高興將 Splashtop 整合到我們的產品中，因為我們已經看到各行各業的需求大��增。Splashtop 新一代技術比 VPN 等傳統解決方案更好。Splashtop 還具有用戶端部署解決方案，為客戶提供更佳的控管。
關於西洛科技
CiELO Technologies是IT安全產品的增值分銷商（VAD），總部位於印度，覆蓋印度和EMEA地區。CiELO是主要領先技術供應商的分銷商，並繼續通過售前和售後服務以及為該地區的渠道合作夥伴提供網路安全方面的專業諮詢服務來增值供應商的產品。 CiELO Technologies繼續期待成為供應商，轉銷商和客戶最值得信賴的分銷商（MTD）之一。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VDI/DaaS 和其他遠端存取軟體的流行替代品。 全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。