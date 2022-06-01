Splashtop宣布與e-Jan Networks建立戰略合作關係，為企業提供集成的安全遠端存取解決方案
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用於CACHATTO的Splashtop使遠端工作人員能夠隨時隨地進行遠端工作
加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 5 月 31 日 — 高性能跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與日本企業安全移動遠端存取解決方案的領先供應商 e-Jan Networks Co. 建立戰略合作夥伴關係。
日本800強企業是e-Jan Networks領先的CACHATTO遠端存取解決方案的客戶。 Splashtop for CACHATTO將於2016年夏季作為集成的附加安全桌面解決方案提供。
“我們很高興與e-Jan合作，提供集成良好的解決方案，為企業提供強大的統一工作空間，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “支持遠端工作者是提高員工生產力的一項寶貴舉措。”
集成後，CACHATTO 客戶可以輕鬆地使用其現有帳戶登入，並享受高效能的遠端桌面解決方案。無需在遠端終端下載公司資料，從而保持最高級別的安全性和數據控制。CACHATTO 的 Splashtop 將於 5 月在日本舉行的「資訊安全博覽會」上展出。
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
和 www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
關於易揚網路
e-Jan Networks Co. 成立於 2000 年 3 月，是東麗工業株式會社的第一家風險投資公司。e-Jan Networks的願景是從任何地方的任何終端實現安全的遠端訪問，為企業創造一個“通用工作場所”。 CACHATTO一直是日本頂級企業領先的安全遠端訪問解決方案。
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