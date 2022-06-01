Splashtop宣布與e-Jan Networks建立戰略合作關係，為企業提供集成的安全遠端存取解決方案

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com

和 www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

關於易揚網路

e-Jan Networks Co. 成立於 2000 年 3 月，是東麗工業株式會社的第一家風險投資公司。e-Jan Networks的願景是從任何地方的任何終端實現安全的遠端訪問，為企業創造一個“通用工作場所”。 CACHATTO一直是日本頂級企業領先的安全遠端訪問解決方案。

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

媒體連絡人

羅伯特·哈

robert.ha@splashtop.com