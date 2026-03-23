Splashtop 宣布與 SysAid 合作，將安全遠端支援擴展至 AI 驅動的 ITSM 工作流程
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整合使 SysAid Copilot 能夠使用由 AI 驅動的工單和資產智能啟動 Splashtop 遠端支援
美國加州 CUPERTINO – 2026 年 3 月 23 日 — Splashtop，全球安全遠端存取與支援的領導者，今日宣布與 SysAid，AI 原生企業與 IT 服務管理 (ITSM) 解決方案的領先供應商，建立合作夥伴關係。通過這次合作，Splashtop 的遠端支援技術整合到了 SysAid 平台，擴展了 IT 團隊的能力，並實現更快速、更高效的問題解決。
與 SysAid Copilot 的整合允許技術人員直接從 SysAid 服務台票據中啟動安全的臨機支援和主動支援的遠端支援連線，無需切換工具或工作流程。透過結合 Splashtop 的高效能、企業級遠端存取功能與 SysAid 的 AI 原生服務管理方法，IT 團隊可以更順暢地診斷、存取及解決問題，同時在支援生命週期中保持操作可見性、管理控制及強大的安全性。
Splashtop 的遠端支援是通過由 SysAid Copilot 在服務台中協調的 AI 驅動工作流程啟動的。利用AI，SysAid可以直接從工單內容識別受影響的裝置，或者在缺少詳細資料時通過AI驅動的資產管理器來識別它。隨著時間推移，Copilot 從以往的工單中學習，自動建議遠端支援並生成安全連接鏈結，減少手動步驟，幫助 IT 團隊降低平均解決時間 (MTTR) 並提高客戶滿意度 (CSAT)。
Splashtop 的 CEO 兼共同創辦人 Mark Lee 表示：“IT 生�態系統中的軟體平台依賴可靠的遠端連接來支援其客戶。”“SysAid 的 AI 驅動服務台代表了 IT 團隊運作方式的一次重要進化。透過將 Splashtop 的高效能遠端存取整合到這些工作流程中，我們幫助組織更快地連接裝置、減少人工操作，並更有效地解決問題。
「我們的客戶依賴 SysAid 來幫助 IT 團隊更有效率地工作，提供更好的服務，並支持員工在任何地方工作。」SysAid 的執行長 Avi Kedmi 說。"整合 Splashtop 的遠端存取技術讓我們能夠擴展這些功能，透過快速且安全的裝置連接，讓 IT 團隊能夠平順地進行工作，不受干擾。"
透過 SysAid AI-Splashtop 整合，IT 團隊可以：
從SysAid單據中一鍵啟動安全的遠端支援連線，即使在沒有使用者在場時也能存取裝置
支援桌面、筆記型電腦、平板電腦和行動裝置的跨平台環境，包括 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 裝置
提供高效能遠端連線，最佳化低延遲、高畫面更新率及快速反應控制，提供即時支援
維持企業級別的安全性與合規性，包括端到端加密、角色基礎存取控制、單一簽入，以及符合 SOC 2、ISO、GDPR 的要求
SysAid 與 Splashtop 的整合現已普遍提供給 SysAid 客戶使用。
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關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於 SysAid
SysAid 致力於透過運用 AI 來解放組織及其成員。基於強大的ITSM平台，SysAid的Agentic AI為IT增加了一個強大的操作層，能自動化重複性任務，讓團隊擺脫被動工作。AI 代理首先採取行動，因此 IT 專業人員只在真正需要時介入，從而專注於優化、創新和戰略挑戰。組織可以在幾週內快速啟動，無需繁重的遷移。SysAid 的 AI 專為 IT 設計，提供內建的安全性和治理，並帶來屢獲殊榮的支持，以確保長期成功。SysAid 擁有超過 5,000 位客戶，合作對象從小型企業到跨越 140 個國家的企業，其中包括財富500強企業。如需更多資訊，請造訪 www.sysaid.com