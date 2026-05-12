Splashtop 宣布與日立高科技簽署合作協議
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推進日本社會基礎設施和工業技術部門的遠端操作和維護
California, CUPERTINO 和 東京，2026 年 5 月 13 日 – Splashtop Inc. 及其子公司 Splashtop K.K.，提供啟用及保護分散式環境的解決方案，今日宣布與 日立高新技術公司 （“Hitachi High-Tech”）建立策略合作伙伴關係，以幫助現代化日本的社會基礎設施和工業技術領域。
在勞動力短缺加劇和業務分布日益廣泛的情況下，該地區對設備的遠端監控和維護的重要性日益增加。在這樣的背景下，對於能夠在�不需人員親赴現場的情況下安全高效地操作和管理設備的解決方案需求正在上升。
Splashtop 正在將其足跡從傳統的 IT 使用案例擴展到 OT（操作技術）領域，提供可靠且安全遠端存取和支援技術，最近還增加了自主端點管理 (AEM)，以提高效率並支持分布式位置的現場設備穩定運行。
透過此合作協議，Splashtop 和日立高新技術將合作在社會基礎建設和工業技術領域推進遠端存取、操作和維護管理。此外，Splashtop 將透過日立高科技的國內銷售網絡，將其遠端存取解決方案擴展至更廣泛的客戶群。
主要倡議
支援建立工業設備和設施的遠端存取環境
增強遠端監控和維護服務
利用邊緣裝置共同開發新解決方案
作為開發基於邊緣設備解決方案的一部分，Splashtop 已經完成在 Atmark Techno, Inc. 提供的 Armadillo-IoT G4 工業邊緣計算相容 IoT 閘道器上的操作驗證。
Splashtop 將繼續與日立高科技合作，加速數位轉型和遠端操作在各個工作現場的應用，尤其是在社會基礎設施和工業技術領域。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。