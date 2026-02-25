Splashtop 宣布與 CrowdStrike Falcon 平台的整合
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加州庫比蒂諾 – 2026年2月25日 – Splashtop® 今天宣布與 CrowdStrike Falcon® 平台 的整合，這有助於組織在 Windows 環境中精簡端點安全運營。透過 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)，組織可以支援基於原則的Falcon感測器部署並獲得操作可視性，同時CrowdStrike提供AI原生端點偵測、調查和回應。
Splashtop 提供高階端點狀態資訊，包括感測器安裝和保護狀態，並可以在需要進一步調查或修復時直接跳轉到 CrowdStrike Falcon 控制台。
整合保留了平台之間明確的界限。CrowdStrike 在 Falcon 平台內提供端點安全性、威脅情報和回應能力，而 Splashtop 提供在需要行動時的端點部署、可見性和安全遠端存取的操作層。
「由於端點環境變得更加分散，客戶正在尋求 IT 運營和安全團隊之間更好的協調」，Splashtop 的首席執行官 Mark Lee 說。“我們與 CrowdStrike Falcon 平台的整合有助於簡化端點操作，同時保留既定的安全調查和回應工作流程。”
整合現已可用。若要深入了解 Splashtop 與 CrowdStrike 的自主終端管理，請造訪 www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。