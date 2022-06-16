Splashtop 宣布推出業界首個針對 iOS 和 Android 裝置的實時視覺支援工具

服務台，MSP，IT管理員和應用開發人員可以遠端幫助客戶即時查看其iOS，Android和其他設備螢幕

加州聖荷西（PRWEB）2017年5月24日

Splashtop是跨設備螢幕訪問，支持和協作的全球領導者，今天推出了Splashtop按需支持（SOS） ，這是業界首個遠端支援解決方案，可在任何網絡上即時共享iOS螢幕。作為Android設備的高性能遠端查看和控制。

SOS使客戶服務和支持人員無論使用哪種設備，都可以即時，即時地查看其客戶的螢幕。服務台，MSP，IT管理員和移動應用程序開發人員可以與用戶一起查看移動螢幕，並提供準確性和效率方面的幫助。

雖然此概念在PC和Mac上並不是什麼新事物，但Splashtop提供了第一個可用的解決方案，將該功能引入了面向大眾市場的iOS設備，並且可以在不同的應用程序以及設置/配置螢幕中使用。如今，移動設備已佔據所有業務交易的很大一部分，它可以大大改善客戶對服務台，MSP，IT部門以及軟體/應用開發人員的體驗和滿意度，同時減少了花在客戶通話上的時間。

Splashtop首席執行官Mark Lee說：“許多IT部門和MSP都面臨著跨Internet即時支持iOS和Android用戶的挑戰。” “ SOS是業界唯一的可通過互聯網提供即時iOS螢幕共享的統包解決方案。”

Splashtop 按需支援 （SOS） 中的主要新功能包括：

遠端即時查看客戶的iOS和Android智能手機和平板電腦螢幕，以幫助解決他們的移動設備問題

遠端控制三星智能手機和平板電腦

遠端演示和支持公司的移動應用程序

提升為 Windows 管理員許可權以與用戶帳戶控制 （UAC） 交互並執行管理員級別的操作

Splashtop按需支持中的遠端即時取景技術相對於市場上的其他遠端支援解決方案具有兩個明顯的優勢

替代解決方案僅支持與技術人員共享iOS螢幕的靜態螢幕截圖。使用SOS，技術人員可以通過Internet與客戶即時查看設備螢幕

為了支持內部開發的公司iOS應用程序的螢幕共享以進行培訓或支持，通常需要供應商提供的iOS SDK包裝器。這會帶來重大的開發，質量保證開銷和可靠性風險。 Splashtop即時直播完整的iOS體驗，而無需昂貴的應用程序包裝或SDK。可以立即支持所有內部開發的iOS應用。

“我真的很高興我能夠看到用戶在其iOS螢幕上看到的內容。向用戶提供指導以解決他們的問題會大大幫助您。這比我以前使用的解決方案好得多。”來自L'AVENIR eK的Lars M. Schreiber說。 “殺手級功能肯定是在iOS上使用AirPlay進行即時螢幕觀看。我的許多客戶都使用iPhone和iPad，並且使用TeamViewer時，我永遠無法真正提供幫助，因為用戶無法解釋自己所見。現在我也可以看到它。遠端控制Android設備的能力是一種豪華獎勵。”他補充說。

Splashtop 按需支援是對現有 MDM/EMM 解決方案的補充附加元件，例如 VMWare AirWatch、MobileIron、Citrix XenMobile、IBM MaaS360、SAP Afaria、Cisco Meraki、Microsoft Intune 等。

定價和可用性

Splashtop 按需支援可立即從 Splashtop 網站獲得，每個併發技術人員許可證每年 199 美元的限時介紹價格。 在介紹性特價之後，正常價格為每位技術人員每年 299 美元。 在介紹期內購買會鎖定較低的價格，以便將來續訂和其他許可證。 每個技術人員最多可以從其工作站運行 10 個併發會話。 為現有 SOS 客戶和 Splashtop 遠端支援增強型客戶提供特別限時優惠，請致電 sales@splashtop.com 或 1-408-886-7177 聯繫 Splashtop 銷售人員。 還提供特殊的MDM / EMM附加企業定價。

https://www.splashtop.com/sos 提供免費的、功能齊全的試用版。

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 如今，超過 2500 萬使用者喜歡 Splashtop 產品，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、InFocus、英特爾、聯想、LG、松下、普羅米修斯、夏普、東芝等在內的製造合作夥伴已將 Splashtop 捆綁在超過 1 億台設備上。

Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最具創新性產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 經銷合作夥伴包括 AT&T、NTT DOCOMO、KDDI 和 SoftBank 等。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。