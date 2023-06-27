Splashtop 宣布推出業界首個針對 iOS 和 Android 裝置的實時視覺支援工具

Splashtop 宣布推出業界首款適用於 iOS 和 Android 設備的實時視覺支持工具
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幫助台、 MSPs、IT 管理員和應用程序開發人員可以遠程協助客戶實時查看 iOS、Android 和其他裝置屏幕
加利福尼亞州聖何塞 (PRWEB) 2017 年 5 月 24 日 — 跨設備屏幕訪問、支持和協作領域的全球領導者 Splashtop今天推出了 Splashtop On-Demand Support (SOS)，這是一款業界首創的終端支持解決方案，具有真實的- 跨任何網絡的 iOS 屏幕共享，以及 Android 設備的遠程查看和控制。
SOS 使客戶服務和支持人員能夠即時、實時地查看客戶的屏幕，無論使用哪種設備。服務台、 MSPs、IT 管理員和移動應用程序開發人員可以與用戶一起查看移動屏幕，並準確、高效地提供幫助。
雖然這個概念對於 PC 和 Mac 來說並不新鮮，但 Splashtop 提供了第一個可用的解決方案，為大眾市場的 iOS 設備帶來了這種功能，並且它可以跨不同的應用程序以及設置/配置屏幕工作。由於移動設備在當今所有業務交易中佔據很大一部分，它可以極大地改善客戶體驗和服務台、 MSPs、IT 部門和軟件/應用程序開發人員的滿意度，同時減少客戶呼叫所花費的時間。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“許多 IT 部門和 MSPs 都面臨著通過互聯網實時支持 iOS 和 Android 用戶的挑戰。”“SOS 是業界唯一可通過互聯網提供實時 iOS 屏幕共享的交鑰匙解決方案。”
Splashtop On-Demand Support (SOS) 的主要新功能包括：
遠程實時查看客戶的 iOS 和 Android 智能手機和平板電腦屏幕 ，以幫助解決他們的移動裝置問題
遙控三星智能手機和平板電腦
遠端展示和支援企業行動應用程式
提升到 Windows 管理員權限以與用戶帳戶控制 (UAC) 交互並執行管理員級別的操作
與市場上其他終端支持解決方案相比，Splashtop On-Demand Support 中的遠程實時查看技術具有兩個明顯的優勢
替代解決方案僅支持與技術人員共享 iOS 屏幕的靜態屏幕截圖。使用SOS，技術人員通過互聯網與客戶實時查看裝置屏幕
為了支持內部開發的企業 iOS 應用程序的屏幕共享以進行培訓或支持，通常需要製造商提供的 iOS SDK 包裝器。這會造成重大的開發和質量保證開銷和可靠性風險。 Splashtop 實時直播完整的 iOS 體驗，無需昂貴的應用程序包裝或 SDK。可以立即支持所有內部開發的 iOS 應用程序。
「我真的很喜歡我能夠看到用戶在 iOS 屏幕上看到的內容。 它有助於這麼多給用戶說明來解決他們的問題。 這比我以前用過的解決方案好得多，」來自 L'AVENIR E.K 的拉斯·施萊伯說。「殺手功能絕對是在 iOS 上使用 AirPlay 進行實時屏幕觀看。 我的很多客戶都使用 iPhone 和 iPad，而使用 TeamViewer，我始終無法真正提供幫助，因為用戶無法解釋他/她所看到的內容。現在我也可以看到它。 終端控制 Android 設備的能力是一項額外的福利，”他補充道。
Splashtop On-Demand Support 是現有 MDM / EMM 解決方案（例如 VMware AirWatch、MobileIron、Citrix XenMobile、IBM MaaS360、SAP Afaria、Cisco Meraki、Microsoft Intune 等）的補充附加組件。
價格和可用性
Splashtop On-Demand Support is available immediately from the Splashtop web site for a limited time introductory price of $199 per year per concurrent technician license. After the introductory special, the regular price will be $299 per year per technician. Purchases during the introductory period lock in the lower price for future renewals and additional licenses. Each technician can run up to 10 concurrent sessions from their workstation. Special limited time offers for existing SOS customers and Splashtop Remote Support Plus customers are available by contacting Splashtop Sales at sales@splashtop.com or +1.408.886.7177. Special MDM / EMM add-on enterprise pricing is also available.
一個免費的，功能齊全的試用版可以從 https://www.splashtop.com/sos獲得。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力，支持和協作體驗。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以從任何地方的任何設備存取其應用程式和數據。 Splashtop遠端支援服務使IT和MSP能夠支持電腦，行動裝置，工業設備和物聯網（IoT）。 Splashtop協作服務（包括Mirroring360和Classroom）可實現跨裝置一對多的有效螢幕分享。如今，已有超過2500萬用戶使用Splashtop產品，宏碁，華碩，戴爾，愛普生，惠普，InFocus，英特爾，聯想，LG，松下，Promethean，Sharp，東芝等製造合作夥伴將Splashtop捆綁在一起的數量已超過1億設備。
Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最具創新性產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 經銷合作夥伴包括 AT&T、NTT DOCOMO、KDDI 和 SoftBank 等。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
帶有Splashtop按需支持的遠端存取iOS和Android裝置
“Splashtop On-Demand Support 是業界唯一可通過互聯網提供實時 iOS 屏幕共享的交鑰匙解決方案。”