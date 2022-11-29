Splashtop 和 Wacom 通過推出互動式數位屏技術的增強型遠端環境來擴展合作夥伴關係
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藝術家和設計師可以使用 Splashtop 的遠端存取軟體在世界任何地方與 Wacom 一起創作，該軟體現已針對創意社區的最新 Wacom Pro 設備、功能和性能需求進行了全面優化。
加利福尼亞州庫比蒂諾和俄勒岡州波特蘭市 — 2022 年 10 月 18 日 — 簡化和簡化隨處工作世界的解決方案領導者 Splashtop 和數位數位螢幕技術的全球領導者和主要創新者 Wacom 今天在 Adobe MAX 上宣佈了 Wacom 創意社區遠端連接方面的最新創新。
兩家公司去年合作，使Wacom用戶和創意公司能夠在靈活工作和生活的新時代保持高效、協作和支援。 現在，藉助Splashtop安全遠端訪問和支援解決方案的最新集成增強功能，Wacom使用者將享受無與倫比的遠端性能和完全優化的體驗，包括無縫訪問藝術家建立的最新功能和自定義設置。
在Adobe MAX上，兩家公司將為Wacom用戶預覽Splashtop最新性能增強的概念驗證，該技術由Wacom的Project Mercury技術提供支援，該技術專為遠端藝術家設計，可以在任何地方完成他們最具創新性的工作，並具有“盡可能當地語系化”的體驗。 Project Mercury 是 Wacom 的專有技術，可解決在分散式工作流程中工作的創意人員的關鍵痛點，例如能夠在本地和遠端機器上無縫使用 Wacom 設備和應用程式特定設置等等。
“Wacom技術結合了使用傳統媒體的感覺和全數位工作流程的優勢，”Wacom品牌業務執行副總裁Faik Karaoglu說。 “借助 Splashtop 面向媒體專業人士的遠端工作解決方案，Wacom 使用者可以獲得由 Wacom 開發的技術提供支援的優質遠端工作體驗，並深入了解藝術家的需求。”
Wacom 的互動式數位屏技術可提供藝術家所需的精度和控制力，其專業功能包括直觀自然的壓敏數位筆輸入，以及類比傳統媒體的傾斜識別。 Splashtop 的增強集成為遠端藝術家提供了一種更自然、更輕鬆的方式來使用 Wacom 豐富的功能集，而不會犧牲性能。 此外，Splashtop 可識別藝術家建立的所有自定義設置並將其轉移到他們的手寫筆和數位板上，從而提供無縫的遠端體驗。
創建能夠滿足創意社區需求的遠端體驗需要極低的延遲和高幀速率。 通過與 Wacom 的密切合作，Splashtop 創建了一個架構，優化了遠端筆計算的整體體驗和性能，以每秒 60 幀的速度提供 4K 解析度。
“我們正在接近一個在辦公室工作的員工和在家工作的員工之間沒有績效差異的時代，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “創意世界的高度專業化需求需要更緊密集成的解決方案，作為筆式計算領域的領導者，Wacom 是我們繼續支援媒體和娛樂社區需求的完美合作夥伴。”
專業藝術家和設計師需要資源密集型應用程式，並從其強大的本地工作站訪問數 TB 的數據。 除了 Wacom 集成功能外，Splashtop 的安全遠端解決方案還允許製作技術人員訪問和利用資源密集型軟體應用程式進行視頻編輯、遊戲開發、口型同步以及圖形渲染、雕刻和其他後期製作活動，方法是從任何地方使用任何設備進行遠端連接。 它針對各種硬體進行了優化，包括來自 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新顯卡、GPU。 其他功能包括麥克風直通、本地和遠端聲音輸出以及團隊和自由職業者的預定訪問，允許無縫協作，同時提供最高品質。
Splashtop 是第一家通過公司的雲端解決方案提供與 Wacom 深度整合的遠端軟體公司。 Adobe MAX 出席者如有興趣通過 Splashtop 的遠端連接現場演示 Wacom 的水星計劃技術，可前往 #608 展位。 要瞭解 Splashtop 面向媒體和娛樂專業人士的解決方案或成為測試版使用者，請聯繫 Splashtop.com。 有關 Wacom 互動式顯示器和數位筆技術的更多資訊，請訪問 Wacom.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化和簡化隨處工作世界的解決方案的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗，就像在現場機器前一樣。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。Splashtop.com
關於和冠
Wacom 成立於 1983 年，是一家總部位於日本的全球性公司，在世界各地設有子公司和附屬辦事處，為 150 多個國家和地區的行銷和分銷提供支援。 它是世界領先的數位板、互動式數位屏和數位介面解決方案製造商。 Wacom 直觀輸入設備的先進技術已被用於創建世界各地一些最令人興奮的數位藝術、電影、特效、時尚和設計，併為企業和家庭使用者提供他們領先的介面技術來表達他們的個性。 該公司還將其產品作為OEM解決方案提供給服務於增量市場的領先製造商。 Wacom的介面技術稱為Wacom Feel IT技術，也作為集成解決方案提供給戰略合作夥伴。 大�多數平板電腦設備和PC製造商依靠高級功能和可靠性來提供卓越的用戶介面體驗。 有關 Wacom 產品的更多資訊，請參見 www.wacom.com。