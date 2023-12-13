Splashtop 和 Swif 聯手透過整合遠端桌面存取簡化裝置管理
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此次合作的重點是加強中小型企業和大型企業的安全，為簡化遠端裝置管理方法鋪平了道路。
加州庫比蒂諾，2023 年 12 月 14 日— 安全遠端存取解決方案的開拓者Splashtop很自豪地宣布與領先的裝置管理和安全廠商 Swif 建立新的整合合作夥伴關係。此次合作是朝著提供簡單而強大的解決方案邁出的一步，該解決方案可滿足中小型企業和大型企業不斷變化的需求，以確保其裝置生態系統的安全性和效率。
Swif 專為取代複雜系統而設計，為 Mac、Windows 和 Linux 設備提供集中式平台，解決合規自動化的關鍵方面，例如裝置鎖定、磁碟加密、遠端存取、安全原則部署、 cloud應用程式存取管理和惡意軟體安裝。
Splashtop 和 Swif 之間的整合引入了尖端的遠端桌面功能，這是一個強大的工具，使用戶能夠遠端連接到裝置並像親自控制一樣控制它。這種整合滿足了市場的多樣化需求，從準備合規的小型公司到尋求先進裝置安全解決方案的大型企業。
Splashtop 執行長 Mark Lee 表示：“我們很高興與 Swif 合作，並能夠將我們的高效能遠端存取擴展到他們的用戶群。”“此次合作完全符合 Splashtop 的承諾，即支持任何規模的企業通過尖端解決方案加強其安全態勢，幫助確保合規性而不妨礙 IT 運營和生產力。”
Swif 執行長 Angelo Huang 補充說：「在當今的環境中，資料安全至關重要，尤其是在員工設備和存取控制��方面。Swif 與Splashtop 的合作代表了一項策略性舉措，旨在為我們的客戶提供增強的裝置管理體驗，並且極其易於使用。該集成原則上通過遠程桌面將授權用戶連接到在線設備，只需單擊“遠程桌面”按鈕即可，從而簡化了企業當今面臨的挑戰。”
可用性
遠端桌面功能現已無縫整合到 Swif 的解決方案中。
整合關鍵技術詳細資料：
一鍵遠端存取：使用者只需單擊即可輕鬆連接到設備，從而簡化遠端存取過程。
原則分配：整合使用戶能夠將策略指定給設備，從而增強控制和自訂。
檢視器應用程式安裝：使用者需要一次性安裝檢視器應用程式才能在其裝置上啟動遠端桌面功能。
安全連接：利用 Swif 強大的安全協議，整合可確保對設備的安全訪問，滿足資料安全的關鍵需求。
即時控制：一旦獲得權限，使用者就可以即時控制遠端桌面，從而促進高效的故障排除和問題解決。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.斯普拉斯托普 .com。
關於斯維夫
Swif是用於管理裝置安全性和合規性的一體化人工智慧驅動��解決方案，可自動化您的原則部署和資料收集，以實現合規性自動化。對於希望符合 SOC2、ISO 27001、HIPPA 或 PCI 等標準的公司來說，端點安全和訪問控制需要大量的預先投資。 為了解決這個問題，Swif 提供了跨平台的 Mac、Windows 和 Linux 裝置管理，可在一分鐘內部署政策和控制。資料可以自動收集並傳送到合規自動化平台進行稽核。 我們還消除昂貴的 SSO，並用 AI 支援的 Chrome 擴充功能取代它，以收集存取報告以供季度審核和稽核。