Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop 和 Pax8 合作夥伴將提供簡化的遠端存取和支援解決方案 MSPs
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科羅拉多州丹佛市（2023 年 4 月 27 日）— 領先的 cloud 商務市場 Pax8 今天宣布通過 Pax8 市場在全球推出其新的運營供應商 Splashtop。 Splashtop 具有成本效益且功能強大的遠端存取，支持以及端點監視和管理解決方案使託管服務提供商（MSPs）能夠簡化任何客戶端，設備，應用程序或位置的效率和響應能力。 此外， MSPs 可以通過向客戶轉售遠程工作解決方案來創造新的收入來源。
Pax8 供應商聯盟 CVP Nikki Meyer 表示：「Pax8 和 Splashtop 的合作夥伴關係代表了創新和卓越的協同作用，使一流的技術與無與倫比的客戶結合，從而為我們的合作夥伴及其客戶提供安全、可擴展和可靠的解決方案。「我們很高興能夠像 Splashtop 這樣的領先供應商加入我們的世界級 cloud 市場。」
自 2006 年以來，已有超過 3000 萬用戶（包括 85% 的財星 500 大企業中的那些用戶）在全球範圍內使用 Splashtop 產品。 該公司的生產力工具和功能使日常任務在任何地方都能實現高生產力時更加輕鬆。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：「我們很高興成為 MSPs 通過 Pax8 市場將在家工作和按需遠端支持和管理產品帶入的獨家供應商。 「在混合世界中，遠端 IT 管理的彈性和效率是關鍵產品。 我們的解決方案使供應商及其客戶能夠在任何設備上安全地工作，以確保操作順暢且一致。」
Splashtop 產品的亮點包括：
收入驅動因子： Splashtop 針對混合和遠端工作的多功能，價格合理且可定制的解決方案為您提供了寶貴的轉售機會和新的收入來源 MSPs。
一種解決方案，多種用途： Splashtop 提供管理和監視端點所 MSPs 需的一切，包括自定義警報，Windows 更新，遠端命令，系統清單，事件日誌，一對多等。
隨需功能：隨需服務台功能可為員工和有人值守的裝置提供 IT 支援，無需事先安裝。
輕鬆設置和遷移： MSPs 可以在幾分鐘內遷移到 Splashtop 或將技術部署到無人值守的端點。
IT 生態系統集成： Splashtop 提供了與所使用的最受歡迎的平台的無縫集成 MSPs，包括數據，自動任務，阿泰拉 Bitdefender，忍者，Ninjaone，Naverisk，服務，Jira，阿凡提等。
安全性和合規性： Splashtop 的安全基礎架構，入侵防禦和多種安全功能可確保數據安全。 Splashtop 支持與單一登錄（SSO）集成，符合 SOC 2 標準，並支持包括 HIPAA 在內的多種行業法規和標準。
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Pax8 是全球最受 IT 專業人員購買、銷售和管理一流技術解決方案的最愛 cloud 市場。 Pax8 開創了現代商業的未來，透過其通路合作夥伴為超過 40 萬家企業提供 cloud支援，並每月處理 100 萬筆交易。 Pax8 屢獲殊榮的技術使託管服務提供商（MSPs）能夠加速成長，提高效率並降低風險，從而使其業務蓬勃發展。 這家創新型公司連續五年在公司中排名 5000。 加入我們的革命 吧！
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Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化和簡化在任何地方工作的世界。 其針對彈性工作、學習和 IT 支援的解決方案，可提供快速、簡單且安全的體驗，就像在現場機器前一樣快速、簡單且安全。 Splashtop 以 60fps 的 4k 質量提供高性能；先進的安全功能和合規性；用於對所有設備和操作系統的訪問和支持的一個應用程序；以及可直接與專家聯繫的即時全球支持。 超過 3000 萬用戶（包括 85% 的財星 500 大企業中的那些用戶）在全球使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com
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