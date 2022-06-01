Splashtop 為 Splashtop Business 以及 Splashtop Business for Remote Support 新增了遠端列印功能，強化遠端支援，進而實現遠端辦公與商務不中斷的理想狀態
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
醫生、保險經紀人、遠端工作人員和道路服務人員透過具備遠端列印功能的安全遠端存取生產力全面爆發
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 11 月 17 日 — 跨設備訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support 現在添加遠端列印功能，以豐富遠端訪問體驗。使用遠端印，使用者可以將遠端電腦上的檔列印到本地印表機。 目前，使用者可以從Windows或MAC計算機列印到另一台Windows或MAC。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“如今，許多Splashtop用戶一直依靠Google Cloud Print和其他解決方案來進行遠端列印。” “現在，我們正在為Splashtop Business客戶提供無縫的集成體驗，以進行遠端列印，從而提高用戶的工作效率。”
Splashtop 業務具有以下優勢，可提高使用者的工作效率和靈活性：
通過在家中遠程進入辦公室來平衡工作和家庭生活，同時避免通勤時間
在旅途中與電腦上的所有文件和應用程式保持聯繫
業務連續性—在惡劣的天氣情況下，使員工能夠遠端保持生產力
財務，業務或醫療保健專業人員可以跨辦公室進行遠端存取
超過二千萬名的消費者喜歡 Splashtop Personal 產品。歡迎升級至具有強化功能的 Splashtop Business，提供如檔案傳輸、遠端列印、瀏覽器存取、強化安全性、使用報告、符合 HIPAA 標準規範、強化支援以及其他優勢。
瞭解更多資訊並註冊免費試用：https://www.splashtop.com/business
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過2000萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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