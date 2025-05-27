Splashtop 為 Autonomous Endpoint Management 解決方案新增了裝置設定和進階應用程式部署
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IT 團隊和 MSP 現在能夠自動完成設定、強制執行安全政策，並簡化分散式環境中的營運作業。
加州庫比蒂諾，2025 年 5 月 28 日 – Splashtop 今日發表了 Autonomous Endpoint Management (AEM) 解決方案的全新增強功能，讓 IT 團隊能夠進一步掌控環境中 Windows 和 Mac 裝置的安全性。現在，IT 管理員可以建立和強制執行網路和安全設定，並大規模部署所有軟體和修補程式。這是一連串預期更新的最新內容，因為公司積極實現自主 IT 的願景，盼能為 IT 團隊人力精簡的組織提高效率和即時安全。除了近期發表的功能，包括通道型原則管理、漏洞掃描、設定警示以及自動化修復和指令碼執行，IT 管理員還可以集中管理端點設定、管理作業系統和第三方應用程式，並立刻在整個生態系統中強制實施原則。
在當今的分散式工作環境和快速發展的網路安全領域，組織都努力要在 IT 資源有限的情況下維持系統的安全和效率。Splashtop AEM 讓 IT 能夠標準化設定原則並自動套用到新裝置，藉此簡化安全性，使裝置上線期間的設定錯誤風險降低、安全性提高。目前，管理員可以遠端設定 Wi-Fi、代理程式和防火牆，執�行螢幕鎖定和密碼原則，遠端部署、修補和管理作業系統的軟體版本，以及常見的第三方與自訂應用程式。原則可套用於個人、團體或整個團隊，確保每部裝置都可供使用且符合公司標準。
這些動作均仰賴可供立即檢視和即時執行的 Splashtop 代理程式型基礎架構提供技術支援。這款解決方案本身就是獨立的 SaaS 解決方案，可加強安全狀態，同時也會提供即時修補程式和軟體更新、指令碼執行、設定畫面和自動化修復，能與既有 MDM 工具 (如 Microsoft Intune) 相輔相成。
「只要有一台裝置設定不當，或是有應用程式未安裝修補程式，就可能使整個組織暴露於風險之中。每個不安全的端點，都會使漏洞出現的風險呈指數增長。Splashtop AEM 使 IT 能夠快速採取行動、維持合規並大規模營運。」Splashtop 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 表示：「這些更新都是為了幫助我們實現更宏大的願景：無論組織規模如何，都能提供流暢無礙的主動式自主端點管理。」
Splashtop AEM 目前包含：
Wi-Fi、防火牆、代理程式、螢幕鎖定和密碼設定的裝置設定
從 AEM 控制台部署應用程式，可遠端安裝軟體
自動執行原則，確保新裝置會根據群組指派而繼承設定
代理程式型基礎架構，實現即時執行、可見度和回應能力
漏洞掃描功能，可偵測 CVE/KEV、識別風險，並判斷風險處理的優先順序
自動修補作業系統和第三方應用程式，包括產業特有和自訂的內部軟體
通道型原則管理，支援根據風險、分階段部署
可自訂的設定畫面，實現集中式即時系統監控
設定警示和智慧�動作，可自動偵測和解決問題
腳本和任務以簡化腳本、批量部署、遠端命令和系統更新
Splashtop AEM 同時實現營運效率與即時安全性，讓 IT 團隊能以經濟實惠的方式自動執行標準，有利業務順利執行、員工維持生產力，同時也會釋出寶貴的 IT 資源，讓 IT 人員得以專注於更多策略性的計畫。
若要深入了解 Splashtop 的 Autonomous Endpoint Management 解決方案，請前往 www.splashtop.com。
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