Splashtop透過Zebra Technologies的驗證
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Splashtop Rugged和IoT遠端支援的驗證為客戶提供了Zebra遠端控制事件注入服務的支援
加利福尼亞州聖約瑟 — 2019 年 5 月 8 日 — 遠端存取和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，它已成功完成 Zebra Technologies 針對其 Splashtop Rugged 和 IoT 遠端支援產品的驗證計劃。作為 Zebra PartnerConnect 獨立軟體供應商 （ISV） 計劃的一部分，“經過驗證的計劃”向客戶和合作夥伴表明 Splashtop Rugged 和 IoT 遠端支援已成功通過測試，從而確認了其在部分 Zebra® 設備上的性能和功能。
關鍵要點
Splashtop Rugged和IoT遠端支援經過優化，可支援Zebra的遠端控制事件注入服務。因此，客戶可以為Zebra堅固型裝置提供遠端支援並管理電腦。用戶可以完全控制裝置屏幕，從而可以在遠端排除故障的同時將按鍵和触摸事件注入系統。
Zebra Technologies的“驗證計劃”使合格的渠道合作夥伴能夠測試其軟體解決方案與精選Zebra移動電腦，掃描儀，印表機和RFID閱讀器的互操作性，以滿足使用者特定於應用程式的需求，同時降低風險和部署時間。
Splashtop與Zebra工程團隊緊密合作，已成功測試了其堅固耐用的IoT遠端支援與Zebra TC52移動�觸摸電腦的互操作性。
“我們對Splashtop應用程式Zebra的驗證感到非常高興，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “通過此驗證，Splashtop Rugged＆IoT Remote Support是想要部署，管理和支持選定Zebra設備（包括在Android™操作系統上運行的設備）的公司的理想解決方案。”
可用性
Splashtop Rugged & IoT Remote Support 相關資訊請見IoT Remote Support solution。支援 Zebra 裝置的公司，可按一下該網頁上的 Get Started 按鈕並填寫申請表，以取得更多資訊並申請試用這項新解決方案。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
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