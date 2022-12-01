Splashtop 2在Windows Phone 8上啟動，直到2013年8月31日為止免費提供，由諾基亞和微軟提供
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數百萬Windows Phone使用者現在可以享受一流的遠端桌面體驗
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 5 月 23 日 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈發佈適用於 Microsoft Windows Phone 8 的 Splashtop 2 遠端桌面，為從 Windows Phone 到 PC 或 Mac 的遠端訪問提供簡單的一鍵式解決方案，以實現從家庭或工作電腦進行個人雲計算。
“許多Windows Phone使用者都要求使用Splashtop，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們很高興與諾基亞和微軟合作，為Windows Phone 8優化和提供一流的Splashtop體驗。
Windows Phone 8用戶現在可以使用Splashtop 2遠端桌面存取文件，使用其所有應用程式以及直接從PC或Mac查看和收聽內容，而無需在設備之間同步或複製文件。
適用於流動道路勇士或偏遠地區的工人。 Splashtop使您可以輕鬆存取重要的工作文件和Office應用程式，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。所有關鍵業務應用程式（例如.Net，Silverlight，IE Web應用程式，Java，Flash，數據庫應用程式或其他舊版應用程式）都可以遠端存取。只需使用WinPhone 8隨身攜帶，即可完全存取PC或Mac。
在與諾基亞和微軟的合作下，Splashtop 2 現在正向所有 Windows Phone 8 用戶免費提供，有效期至 2013 年 8 月 31 日。
“我們認識到為諾基亞Lumia所有者提供出色的應用程式以實現其互聯生活方式的價值不斷提高。諾基亞團隊與Splashtop緊密合作，以確保提供最佳的遠端桌面體驗，從而使您可以直接從手機進行存取，並希望消費者將對Windows Phone 8的諾基亞Lumia上的Splashtop體驗感到滿意。”諾基亞全球合作夥伴和應用開發副總裁兼總經理。
微軟公司Windows Phone Apps總經理Todd Brix說：“ Windows Phone專為提高生產力而設計，為移動工作者和IT專業人員提供了引人入勝的應用程式。Splashtop 2是一個很好的例子，人們將在Windows Phone Store上找到高效能應用程式，以充分利用手機的效能。”
Microsoft Windows Phone商店提供了適用於Windows Phone 8的Splashtop 2遠端桌面。 https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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*資料來源：ZDNet