COVID-19無法存取的學校電腦實驗室對Splashtop遠端實驗室存取軟體的需求增加
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Splashtop 在夏季將教育領域的客戶群增長了 700%
加州聖荷西，2020年9月16日 —由於COVID-19大流行繼續限制對大學，學院和K-12學校的電腦實驗室的物理存取，Splashtop的銷售數據表明，越來越多的學校開始使用遠端存取軟體作為使用電腦實驗室資源的替代方法。
在 6 月至 8 月的三個月中，Splashtop 的教育部門客戶數量增長了 700%，在此期間收入環比增長兩倍多，這主要是由於學術機構希望能夠遠端訪問計算機實驗室硬體和軟體。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們的團隊每天在大學和K-12地區進行演示。” “從地理上講，隨著學校為遠端或混合學習場景的秋季做準備，我們在美國東北部和加拿大的教育部門的銷售呈增長趨勢，最近又遍及中西部和西海岸地區。”
最近越來越多 K-12 學校和社區學院、藝術學校、常春藤聯盟大學等教育機構，紛紛採用 Splashtop 產品和服務或增加同時連線使用者，遍布美國 24 個州以及加拿大、瓜地馬拉、薩爾瓦多、阿根廷、英格蘭和蘇格蘭。
“在大流行初期，許多嘗試使用我們的遠端存取軟體的學校現在都在擴大對更多學生和教師的存取，” Lee說。 “僅在最近的一個星期，北美和歐洲的學校就增加了15萬用戶。對於越來越多的學校而言，Splashtop已成為依賴電腦實驗室軟體的學生和教師的重要生命線。”
Splashtop 銷售反映了教育對大流行現實的適應
從工程，�建築和3D設計到音樂，生物學和美術等學科的學院，大學和高中的課程越來越依賴電腦實驗室的硬件和軟件。
電腦實驗室中的專用軟件應用程式，例如Adobe Creative Suite，其中包括Photoshop，Illustrator，InDesign，Dreamweaver和After Effects； Autodesk AutoCAD，Revit，3ds Max，Fusion 360和Maya; Avid Media Composer和Pro Tools； Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp和SolidWorks –通常需要高端Mac工作站。
Lee 表示：「現在，即使學生無法實際進入校園電腦教室，也能使用Splashtop solutions for education，透過筆記型電腦、平板或平價的 Chromebooks，在臥室或客廳沙發上存取這些重要資源。」
計算機實驗室廣泛採用 Splashtop 軟體
全球領先的研究和諮詢公司Gartner在一份新的報告中寫道：“ 在高等教育中實現對PC實驗室的遠端存取 ，” Stuart Downes，Robert Yanckello，2020年8月27日，“ Gartner的諮詢量增長了五倍。在2020年1月至2020年6月期間，高等教育機構尋求有關數字工作場所基礎設施的建議，主要涉及遠端PC實驗室存取。”該觀察結果也與Splashtop所見相同。
當底特律韋恩州立大學美術，表演與傳播藝術學院（CFPCA）由於COVID-19而關閉其校園時，學生失去了學習所需的特定，關鍵軟件的權限。學生擁有的筆記本電腦功能不足，無法運行電腦實驗室通常使用的軟件應用程式。
Wayne State CFPCA的應用技術分析師Chris Gilbert說：“學生們甚至可以使用200美元的Chromebook，借助Splashtop可以在家中遠端存取實驗室軟件，並且一切都對他們有用。” “ Splashtop對我們來說是改變遊戲規則的人。”
除了四年制的大學和學院外，Splashtop還在響應IT部門的電話，這些部門為社區大學和K-12學校提供支持，特別是那些圍繞職業培訓和CTE（職業和技�術教育）課程而建的課程，這些課程僅在僅在電腦實驗室。
“教師們現在正在圍繞 Splashtop 開設很多課程，因為秋季不會有面對面的課程，”在加利福尼亞州奧克蘭的萊尼學院 CTE 部門 IT 部門工作的 Gerald Casey 說。 “如果沒有 Splashtop，學生將無法完成他們的證書和學位。”
Lenawee (密西根州) 中間學區資訊主管 Nicholas Adams說：「我們現在已為學生是否到校做好萬全準備」，該校為 K-12 學生提供 20 多種技職教育課程。「儘管我們擺脫了疫情，學生仍可能因為其他原因需要留在家中。Splashtop 足以協助為他們提供遠端存取。它還為我們開啟了 24 小時虛擬實驗室的可能性，過去從未思考的方向，如今都有機會成為我們可以為學生提供的創新學習模式。」
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為學術機構、業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。 全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。