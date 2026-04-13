Splashtop 推出現代化 IT 運營的統一平台
以自主端點管理為核心，AI 協助的雲端原生平台將 IT 操作、安全性、遠端支援和遠端存取整合成一個簡化的體驗。
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LAS VEGAS, 2026年4月13日 — 經過20年的信賴遠端效能後，Splashtop® 宣布推出其現代 IT 運營的統一平台，這標誌著公司從遠端效能領導者進化為在自主端點管理核心的完全整合運營生態系統。
在 MSP Summit 和 Channel Partners Expo 上揭幕的平台反映了 Splashtop 對現代 IT 運營方式的願景，當端點成為營運和安全的中心時，補丁、自動化、安全訊號和遠端工作流程必須同步運作。Splashtop在整個體驗中嵌入AI，幫助IT團隊優先處理漏洞、解讀CVE情報，並將安全風險轉化為明確的修復行動。
這個平台延續了 Splashtop 兩十年來對效能、簡單性和使用者體驗的承諾，自動化常規的終端任務，顯示需要注意的安全信號，並讓 IT 團隊可從單一控制台進行大規模的果斷行動。為內部 IT 團隊和資源緊縮的管理服務提供商而設計，該工具整合了工具並簡化了工作流程，使組織能夠以更清晰和更具控制力的方式管理分散的環境。
“今天，端點已經成為 IT 運營和安全交會的地方，然而大多數團隊仍然在拼湊工具來保持系統的安全與運行，”Splashtop 的 CEO 及聯合創始人 Mark Lee 說道。「我們從零開始建立這個平台，就是為了反映這種現實，將端點操作、安全洞察力和遠端工作流程整合到一個運作環境中，讓團隊可以自動化日常工作，專注於最重要的事情，並快速採取行動。」二十年來，我們傾聽並學習那些信任我們提供安全、高效能遠端存取和支援的組�織，而這次的發佈標誌著 Splashtop 一個重要的里程碑和演進。
一名代理人。一個控制台。一個體驗。
單一輕量級的代理程式和統一的控制台將端點管理、支援和安全工作流程合併到一個受管理的環境中。IT 團隊可以從單一操作視圖中，實時查看設備健康狀況、修補狀態、漏洞和修復動作，而不是在不同的工具間切換。
這個體驗專為簡化和直觀而設計，讓精簡的 IT 團隊在不擴展工具集或增加人力的情況下安穩地擴展。透過將日常作業整合到一個環境中，Splashtop 減少了經常拖慢回應速度並增加風險的摩擦和情境切換。
獨立終端管理為核心
Splashtop 幫助 IT 團隊維護安全、一致的環境，而不需經常進行手動干預。與其在多個工具中追逐修補週期、配置漂移和修復任務，團隊可一次性定義操作原則，並通過受治理的自動化在端點間一致地執行這些原則。該平台在整個環境中應用依靠原則的修補程序、配置執行和分階段推行，同時揭露需要關注的問題。
採用 Splashtop 自主端點管理的組織通常會取代手動修補工作流程，實現即時操作控制，並與 Microsoft Intune 等工具配合使用，或整合日益複雜且昂貴的舊管理平台。
跨作業系統、第三方應用程式、修補層級和合規性狀態的可視性創造了可靠的端點健康和風險紀錄系統。
AI 協助的 CVE 總結分析漏洞資料、版本發行說明和社群見解，協助 IT 團隊迅速理解風險，優先處理修補程式，並將技術安全資訊翻譯成使用者的母語。主動警示和大量修復協助團隊減少風險暴露，同時保持全面管理控制，並在大範圍內維持安全基準。
本機遠端存取與支援
平台建立在一個長期基礎上的高效能遠端技術上，受到全球數百萬人信��任，連接支援工作流程到即時的端點上下文。IT 團隊可以更精準地診斷問題，自動化多裝置的更新，並在不打擾員工的情況下在背景執行修復。對行動裝置和非管理裝置的按需存取能夠在員工需要協助時提供安全介入，幫助組織在分散式和混合環境中維持生產力。
AI 優化編解碼器讓遠端效能更加動態，即使在網路條件不穩定的情況下，也能持續調整連線參數，提供安全、高品質的遠端連接。
同樣的輕量級代理程式不僅為自主端點管理提供動力，還能為使用者提供安全遠端存取功能，將平台的價值延伸至 IT 營運之外。員工可以隨時隨地安全地存取他們的工作系統，享有 Splashtop 所知名的效能和可靠性。
安全融入核心運作
Splashtop 將安全性洞察直接整合到日常 IT 作業中，讓團隊能夠識別風險並回應，而不需要在工具之間切換。AI 驅動的威脅情報來自於像 CrowdStrike、SentinelOne 和 Bitdefender 這樣的整合安全平台，本機展現在控制台中，直接將偵測連結到補救，並幫助更快地識別高風險端點。
Splashtop 通過將安全性情境嵌入相同的工作流程中，用於修補和裝置管理，從而減少安全性孤島並加速應對。
組織可以通過整合的防病毒和端點檢測與響應 (EDR) 解決方案進一步擴展保護，將安全警報與端點健康和合規數據關聯在單一視圖中。這種整合的方法可以加快速度，更明智地採取行動，同時保持操作的簡單性。
Splashtop 的統一平台將於五月推出，採用以端點為基礎的定價和精簡的部署設計，旨在協助組織在不使用傳統企業工具複雜性的情況下現代化 IT 運營。如需更多資訊，請造訪 www.splashtop.com。
新聞摘要
現代 IT 運營的統一平台：Splashtop 推出一個雲原生的平台，整合端點管理、安全洞察、遠端支援和遠端存取，形成一個由自主端點管理 (AEM) 支持的單一運營環境。
合併端點操作：單一輕量級代理程式和統一控制台提供裝置目錄、漏洞修補狀態、配置合規性和修正工作流程的可見性，幫助 IT 團隊和 MSP 減少工具泛濫並大規模管理分散式環境。
AI 支援的判讀智庫：Splashtop AEM 分析發行說明、已知問題、社群見解及漏洞數據，以協助 IT 團隊更快速優先處理修補程序、評估部署風險以及修正高度影響的 CVE。
安全性與 IT 運營整合：Splashtop 將安全訊號直接嵌入到操作工作流程中，並與領先的 EDR 平台如 CrowdStrike® 和 SentinelOne® 整合，以便將端點風險與補救措施相關聯。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂級的遠端工作、支援和管理解決方案提供商，簡化了任何地點工作的安全性和效能。以客戶成功為首要任務，Splashtop 的技術易於部署、使用和管理，適用於中小企業和大型企業，提供進階的安全功能、高吞吐量、廣泛的裝置支援以及24/5客戶支援。Splashtop 是一個被超過三千萬用戶選擇的親和力解決方案，作為夥伴，它提供用戶能以高度靈活的方案在自身條件下成長和擴展的能力。Splashtop 是 Microsoft Intelligent Security Association (MISA) 的 成員，與 Microsoft 合�作，協助客戶應對當今 IT 環境中的各種挑戰。造訪 www.splashtop.com 並關注我們的 LinkedIn 以瞭解更多資訊。