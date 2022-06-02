NTT DATA選擇Splashtop Business Access作為其新的“智能裝置虛擬桌面”服務
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Splashtop 將為建築、製造和醫療保健行業員工不斷變化的工作方式做出貢獻，在這些行業中使用了大量高解析度數據
東京（PRWEB）2018年4月10日 - 今天，Splashtop Inc.宣佈其遠端桌面服務Splashtop Business Access已被NTT DATA作為NTT DATA新的“智慧設備虛擬桌面”服務的關鍵組成部分，NTT DATA Inc.（總部：東京江東區，總裁兼首席執行官：Toshio Iwamoto）於2018年4月1日推出該服務。
NTT DATA新的「智慧設備虛擬桌面（平板電腦和智慧手機）」服務面向建築、製造和醫療保健等行業的企業，在這些行業中，員工經常需要在工作中處理高解析度數據。 這些新服務使這些企業的員工即使在不在辦公室也能遠端訪問和使用其辦公室PC桌面。 這些服務為使用者提供了更高的便利性，同時保持了安全的環境。
Splashtop Business Access 具有能夠流暢傳輸高解析度視頻和圖像數據的功能，即使在速度欠佳的網路上也是如此，具有企業所需的高安全性。 Splashtop 的專有協議技術可實現這些功能。 使用 Splashtop Business Access，建築和製造等行業的使用者可以在其智慧設備上遠端訪問數據密集型應用程式，包括 CAD 數據，並在辦公室外與工作場所的同事順利溝通，而無需使用真實的藍圖和圖紙。 此外，醫療保健行業的使用者可以在辦公室外的智慧設備上查看 X 射線和 MRI 圖像，從而縮短做出醫療決策的時間。
將Splashtop Business Access納入NTT DATA的“智能設備虛擬桌面”是通過將Splashtop銷售機構之一Recomot Inc.（總部：東京千代田區，總裁兼首席執行官：Tsuyoshi Togo）的MAM服務與NTT DATA的兩項新服務連接來實現的。
NTT DATA和Recomot專案將在2018年銷售總計2，000個Splashtop Business Access許可證。 NTT DATA是日本最大的IT服務公司。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力，支持和協作體驗。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以從任何地方的任何設備存取其應用程序和數據。 Splashtop遠端支援服務使IT和MSP能夠支持電腦，行動裝置，工業設備和物聯網（IoT）。 Splashtop協作服務（包括Mirroring360和Classroom）可實現跨裝置一對多的有效螢幕分享。如今，已有超過2500萬用戶享受Splashtop產品，包括宏碁，華碩，戴爾，愛普生，惠普，InFocus，英特爾，聯想，LG，松下，Promethean，Sharp，東芝等製造合作夥伴將Splashtop捆綁在一起的數量已超過1億設備。在https://www.splashtop.com上了解更多信息。
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕執行、支援和協作體驗。所有人都可以藉由 Splashtop 遠端桌面服務從任何地方、任何裝置存取其應用程式和資料。Splashtop 遠端支援服務可協助 IT 和 MSP 支援電腦、行動裝置、工業設備和物聯網 (IoT)。運用 Splashtop 協作服務 (包括 Mirroring360 和 Classroom) 可進行即時跨裝置一對多螢幕分享。如今，Splashtop 產品的使用者已超過 2 千 5 百萬人，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、InFocus、英特爾、聯想、LG、松下、Promethean、Sharp、東芝等製造合作夥伴，已有超過 1 億台產品預載 Splashtop 出貨。瀏覽 https://www.splashtop.com 以深入了解。
Splashtop 網站:https://www.splashtop.com
Splashtop 日本網站： https://www.splashtop.co.jp
Splashtop Business Access: https://www.splashtop.com/business