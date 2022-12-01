現在客戶可以下載全新的 Splashtop 作業系統 快速開機領導者 與 Microsoft 簽署搜尋經銷合約，提供使用者即時 Bing 搜尋功能
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十一月 30， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈立即推出 SplashtopR 作業系統（測試版），這是一款針對筆記型電腦和上網本優化的輕量級、以 Web 為中心的操作系統。 Splashtop OS是基於瀏覽器的“配套操作系統”，可以與Windows操作系統共存。 該公司還宣佈與微軟公司達成一項新的全球搜索分銷協定，通過該協定，必應將成為Splashtop系列產品的默認搜尋引擎。 新產品與必應技術相結合，將為全球數百萬消費者提供即時搜索的承諾。
Splashtop OS專為「生活在網路上」並且需要快速，可靠地訪問自己喜歡的站點和基於Web的應用程序以及基於Windows的傳統桌面環境的人們而設計。 Splashtop OS除了以必應（Bing）作為默認的網路搜索提供程序而著稱外，還提供了基於Chromium的簡單而熟悉的環境，Chromium是Google Chrome瀏覽器背後的開源項目。
「我們是專家，可為您快速提供所需的東西！」 Splashtop Inc.首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。通過我們的可下載產品，我們的目標是覆蓋其他人群。現在，我們將與Microsoft一起，對網路搜索進行一些宣傳。」
與以前的Splashtop產品不同，這些產品已被白標，預裝並分發在宏碁，華碩，戴爾，惠普，聯想和LG等主要OEM的數千萬台PC上，新產品將是Splashtop品牌，並通過從公司網站下載直接提供給最終使用者。 Splashtop 作業系統經過簡化：除了基於 Chromium 的瀏覽器之外，它不包含任何本機應用程式，並且�可以在幾秒鐘內直接啟動到由 Bing 驅動的搜尋框。
“我們很高興能與 Splashtop 合作，讓我們的共同客戶輕鬆訪問必應的強大工具，幫助客戶做出更明智的決策，”必應總經理 Jon Tinter 說。“我們兩家公司對即時可用、以搜索為中心的計算體驗有著共同的願景。 我們認為必應是Splashtop操作系統的自然補充，為使用者提供了更快找到完成複雜任務和做出更好決策所需的資訊的完美方式。
即時啟動、以瀏覽器為中心的作業系統允許使用者快速訪問對他們重要的內容。 用戶可以在Facebook或Twitter上進行快速搜索，查找地址，檢查電子郵件或更新其狀態，而無需啟動Windows並啟動Web瀏覽器。 與預計將在今年年底前上市的谷歌Chrome OS相比，Splashtop OS旨在補充 - 而不是取代 - Windows作為主要的桌面操作系統。
主要優點包括：
快速 — 啟動時間少於 5 秒
簡單-即時搜索，一個預瀏覽器 Bing 供電的搜索框，用於更快的查詢
安全 — 具有一個鎖定的 Linux 核心，運行基於鉻的瀏覽器
方便 — 包括所有核心插件，如 Adobe Flash，預先安裝，所以沒有更多的配置
智能 — 從 Windows 自動導入關鍵設置，例如地區，語言，時間/日期，Wi-Fi 網絡和瀏覽器書籤，以簡化設置
可用性
Splashtop OS（測試版）已經過優化，可以在惠普的幾個流行平臺上安裝和運行，包括迷你上網本和Pavilion筆記型電腦。 捆綁了 Splashtop 的其他 PC 製造商的平臺也將得到支援。 對其他基於Splashtop的平臺的支援將在未來幾個月內提供。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為DeviceVM，Inc.）成立於2006年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速獲得對他們來說重要的事情。 旗艦產品 Splashtop OS 於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 擴展的產品系列包括Splashtop Remote，它允許用戶在遠離Windows PC的情況下從iPad或其他行動裝置享受完整的Windows體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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