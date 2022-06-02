日本第二大移動運營商KDDI將超過5k的GoToMyPC客戶移轉到Splashtop Business
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
– KDDI選擇Splashtop取代GoToMyPC作為其遠端桌面訪問提供商，並遷移了5,000多家客戶以實現Splashtop業務–
加利福尼亞州聖約瑟，2018 年 4 月 30 日 –日本第二大移動運營商 KDDI 公司（總部：日本東京千代田）最近選擇 Splashtop 作為其新的遠端訪問供應商，並將 5，000 多名 GoToMyPC 客戶遷移到 Splashtop。 KDDI公司最近向他們的客戶宣布，他們將在三年後停止提供GoToMyPC，而是開始提供Splashtop Business。
KDDI擁有超過5000萬訂戶的客戶群，向其全球客戶群提供移動蜂窩服務以及ISP網路和解決方案服務。 2013年，KDDI開始向其客戶提供GoToMyPC，以使他們無需構建服務器，購買硬件或更改網路策略即可遠端存取電腦。但是，在獲得客戶反饋和額外的產品評估後，KDDI於2017年初選擇了Splashtop Business取代GoToMyPC。
Splashtop Business是一流的遠端存取解決方案，以其在可靠性，速度和安全性方面處於行業領先地位而聞名。通過提供Splashtop Business，KDDI使他們的客戶能夠從世界任何地方從任何其他設備即時訪問其工作電腦，並具有快速連接，高清質量和聲音的能力。 Splashtop還以易於擴展的可靠全球基礎架構而聞名，這就是為什麼移動運營商在為其客戶尋找遠端存取解決方案時更喜歡Splashtop的原因。
Splashtop Business包含在KDDI的產品中，確保了KDDI可以為客戶提供可靠的遠端存取。 KDDI已將其以前的GoToMyPC客戶遷移到Splashtop，並將在將來繼續向新客戶提供Splashtop Business。
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關於 Splashtop
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