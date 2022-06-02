Splashtop SOS已添加 iOS 11螢幕分享和無人看管支援
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使 IT 和支援專業人員能夠以新方式遠端存取電腦和行動裝置
“ Splashtop現在提供了兩個新的SOS軟體包，可即時遠端查看iOS 11螢幕，按需支援無限制的電腦/設備，以及無人看管的支援，最多可支援200台託管的Windows和Mac電腦。”
加州聖荷西 — 2017 年 11 月 9 日
Splashtop Inc. 已宣佈增加iOS 11(iPhone 和 iPad)遠端螢幕查看和無人值守的遠端存取其 Splashtop 點播支援 (SOS) 產品線,以擴展 IT 團隊、MSP 和支援專業人員遠端存取、查看和支援電腦和行動裝置的能力。
技術人員可以即時查看 iOS 11 螢幕，以快速解決支援問題
Splashtop SOS 現在提供即時遠端查看 iOS 螢幕的功能。技術人員可以利用這項省時新功能，在提供支援的同時，即時查看遠端使用者的 iPhone 或 iPad 螢幕，再也不必盲目猜測使用者是否操作不當，而浪費時間試圖糾正他們。有了 Splashtop SOS 的即時檢視技術，技術人員就能直接看到使用者的實際操作情況。
SOS +軟體包包括無人參與的支援，即使用戶不在場也可以遠端存取電腦
“ Splashtop On-Demand Support (SOS)已成為一種流行的解決方案，用於存取遠端電腦或設備以獲得有人值守/按需支援，用戶可以下載並運行快速應用程式，並為技術人員提供存取代碼以存取其電腦。” Splashtop執行長Mark Lee說。 “基於Splashtop SOS用戶要求無人照管存取的反饋，Splashtop現在提供了兩�個新的SOS +軟體包– SOS + 10和SOS + 200 –可按需提供對無限制的電腦/設備的支援+無人值守的支援多達10或200分別管理Windows和Mac電腦。”
無人值守的支援功能對於諸如為員工或客戶的電腦或資訊亭安裝新軟體或更新而無需用戶在電腦上出現的情況很有用。
價格和可用性
SOS 移動附加組合包中提供 iOS 11（iPhone 和 iPad）屏幕的遠程查看功能，包括在有限的時間內免費購買 SOS，SOS+10 和 SOS+200。 Splashtop SOS 的定價 從NT$6,200每位並發技術人員每年開始。 移動支持還支持 遠程查看 Android 設備屏幕 和對某些 Android 設備的控制。
SOS + 10和SOS + 200版本的入門價格為每位並發技術人員每年NT$6,200美元起，有關更多詳細資訊，請參閱Splashtop SOS網站。
Splashtop SOS 其他資訊和免費試用：https://www.splashtop.com/sos
目前 Splashtop SOS 訂閱者可以聯繫 sales@splashtop.com 或撥打 +1.408.886.7177 獲取有關升級以增加行動支援和/或主動電腦存取的資訊。
對於根據電腦數量而非技術人員數量許可的無人值守支援，Splashtop還提供了Splashtop Remote Support 。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕執行、支援和協作體驗。所有人都可以藉由 Splashtop 遠端桌面服務從任何地方、任何裝置存取其應用程式和資料。Splashtop 遠端支援服務可協助 IT 和 MSP 支援電腦、行動裝置、工業設備和物聯網 (IoT)。運用 Splashtop 協作服務 (包括 Mirroring360 和 Classroom) 可進行即時跨裝置一對多螢幕分享。如今，Splashtop 產品的使用者已超過 2 千 5 百萬人，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、InFocus、英特爾、聯想、LG、松下、Promethean、Sharp、東芝等製造合作夥伴，已有超過 1 億台產品預載 Splashtop 出貨。瀏覽 https://www.splashtop.com 以深入了解。