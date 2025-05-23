Foxpass cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 擴展到具有內建 GDPR 合規性的歐盟基礎設施
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
在收購 Foxpass 兩週年之際，Splashtop 宣布擴大歐盟服務，增強成長並增強客戶的本地主權
加州庫比蒂諾，2025 年 3 月 25 日Splashtop今天宣布擴展其Foxpass cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 解決方案的基於歐盟的新服務，以加強歐洲客戶的資料主權和效能。 Foxpass 符合一般資料保護規範 (GDPR)，並更進一步確保所有使用者資料和稽核日誌都保留在歐盟境內，進一步符合客戶對資料駐留的偏好。
FoxpasscloudRADIUS MicrosoftIntunecloud與 PKI 和Intune MDM 協同 工作，為基於憑證的身份驗證提供強大的雲端原生解決方案。Intune cloud PKI 可作為您的憑證授權機構，為裝置和使用者發行和管理數位憑證 - 無需本地 PKI。 Intune MDM 介入，使用 SCEP 或受信任的憑證設定等設定檔將這些憑證安全地部署到已註冊的裝置（Windows、 MacOS 、iOS、Android）。 然後， Foxpass cloud RADIUS 接手驗證守門人的角色，即時根據您的 Wi-Fi 或VPN基礎架構驗證這些憑證。 它們共同簡化了安全存取：Intune 處理憑證生命週期和分發，而 Foxpass 確保只有受信任的、帶有憑證的裝置進行連線 - 非常適合零信任、無密碼設定。
Splashtop 執行長兼聯合創始人Mark Lee表示：“我們不斷與客�戶溝通，以了解他們不斷變化的需求。”「我們在歐盟擴展 Foxpass 服務是這些討論的直接結果。我們將繼續合作，為滿足歐洲和全球市場的需求量身定制的安全、可靠和合規的解決方案。」
Foxpass 產品和工程副總裁Aren Sandersen補充道：「對於我們的歐洲客戶來說，保持高效能和資料主權至關重要。通過在附近部署這些服務，我們確保我們的客戶從較低的延遲和增加的安全性中受益，同時簡化他們的監管和合規義務。」
Foxpass cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 解決方案通常透過位於荷蘭阿姆斯特丹的Splashtop歐洲總部提供，由區域副總裁Alexander Draaijer管理。 Splashtop 於 2023 年 3 月收購了 Foxpass ，標誌著其擴展安全產品組合的重要一步。自收購以來，Splashtop 已為 Foxpass 帶來了 62% 的新業務成長，而此次最新投資鞏固了其為歐洲客戶提供本地化服務的承諾。
若要深入了解Foxpass 的Splashtop 並開始免費試用，請造訪 www.splashtop.com/foxpass 。
關於 Splashtop 的 Foxpass Splashtop 的 Foxpass 提供基於雲端的身份和存取管理解決方案，旨在增強網路安全性並簡化企業和教育機構的身份驗證流程。Foxpass 專注於安全性、合規性和效能，提供企業級解決方案，協助組織保護其網絡，同時完全控制身分驗證資料。
關於 Splashtop
Splashtop 是全�球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨時隨地辦公的安全性和效能。Splashtop將客戶成功放在第一位，其技術易於為中小型企業和企業部署、使用和管理，並提供高級安全功能、高吞吐量、廣泛的安裝支援和 24/5 客戶支援。 Splashtop 是超過 3000 萬用戶選擇的平易近人的解決方案，它是一家合作夥伴，使用戶能夠透過高度靈活的計劃按照自己的條件進行發展和擴展。Splashtop是 智慧安全協會(Microsoft MISA ) 的 成員 ，與Microsoft 合作，致力於協助客戶應對當今 IT 領域不斷變化的挑戰。請造訪www.splashtop.com並在LinkedIn上關注我們以深入了解。