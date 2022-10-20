AK Networks 將在巴西獨家銷售 Splashtop 的安全遠端存取和支援解決方案
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Splashtop 力展全球版圖，挾其安全與效能兼具的出色軟體進軍巴西，協助實現高效靈活工作型態與和遠端 IT 支援
加州庫比蒂諾和巴西聖保羅，2022 年 8 月 24 日訊 – 安全遠端存取和支援領域的領頭羊 Splashtop 與 IT 服務暨諮詢公司 AK Networks 今日宣佈合作，將 Splashtop 全產品線介紹給 AK Networks 的巴西客戶，並藉此拓展 Splashtop 全球足跡。
遠端辦公和混合工作模式將繼續存在。2021 年度 ISG Provider Lens™《未來工作 – 服務和解決方案》報告顯示，COVID-19 疫情開始擴散後，巴西企業就開始為員工提供靈活的工作選擇，且很少公司期盼全體返回辦公室。
不論規模大小，所有組織都應該讓員工能在任何地方工作。Splashtop 讓使用者能夠隨時隨地安全地遠端存取任何裝置，滿足了企業和 IT 使用者的所有遠端需求。在遠端和混合工作模式下，人員可以從任何地點存取自己的桌上型電腦，IT 也能遠端支援任何託管或個人裝置。
此外，Splashtop 還提供對物聯網 (IoT) 裝置的遠端存取，遠端技術人員可以快速診斷和修復故障裝置和控制故障裝置的中央電腦。異地技術人員還能借助擴增實境 (AR) 遠端支援工具 Splashtop AR 等功能，透過行動攝影機分享和互動式 AR 註釋輕鬆查看、排除故障並快速解決現場技術問題。
Splashtop 美洲銷售部副總裁 Grant Murphy 指出：「無論是員工的 PC、銷售點裝置還是資訊站，只要設備發生技術問題導致工作中斷，就需要快速修復。如果設備具有螢幕或作業系統，遠端技術人員就能透過 Splashtop 以簡單、安全且有效的方式大幅縮減停機時間，並確保科技產品持續順暢運作。AK Networks 真是絕佳合作夥伴，我們很高興能借他們之手，將我們的安全遠端存取和支援工具帶給巴西境內的客戶。」
AK Networks 總監 Sergio Fabossi 表示：「Splashtop 提供的遠端存取解決方案在安全性且效能方面均是首屈一指，而這兩點正巧是我們客戶心目中的關鍵功能和要求。我們很榮幸能取得他們產品的獨家銷售權，造福正在尋找遠端存取解決方案的客戶。」
歡迎瀏覽 AK Networks 網站，深入了解如何在巴西購買 Splashtop 解決方案。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，其解決方案適用於彈性辦公、學習和 IT 支援，讓使用者感覺就像臨機操作一樣快速、簡單和安全。Splashtop 提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有裝置與作業系統的應用程式，以及可直接接通專家服務的即時全球支援。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。
關於 AK Networks
AK Networks 是充滿活力的全國性企業，善於為國內和國際公司規劃精細的 IT 基礎設施專案並擁有豐富經驗。AK Networks 成立於 2006 年，專注 IT 安全、基礎設施、雲端與網路領域，致力與多國新創企業合作並引進創新解決方案。AK 迄今已運用這類解決方案締造不少客戶成功案例，包括 Bradesco、C&A、XP Investimentos、PagSeguro、Ascenty、UOL、Equinix。