充分發揮 Splashtop AEM 的價值
無論是在評估 Splashtop AEM，還是想讓現有部署發揮更大效益，都能了解如何以實用方式自動化例行 IT 工作、提升端點可視性，並簡化端點管理。
日期：2026 年 9 月 16 日
時間： 上午 9:00（PT）/ 下午 12:00（ET）/ 下午 4:00（GMT）
時長：30 分鐘
說明：端點管理不該耗時費力，也不該總是被動應對。
加入我們的產品團隊，參加 Splashtop AEM 的即時導覽，了解 IT 團隊如何運用自動化來減少重複性工作、改善端點健康狀況，並提升整體環境的可視性。
透過實用案例與真實世界工作流程，將了解 Splashtop AEM 如何協助簡化日常端點管理——無論是第一次接觸，還是想進一步發揮更多功能。
您將學到什麼
將重複性的 IT 工作自動化 包括修補程式、更新與例行維護。
主動識別並解決端點問題，搭配健康狀態監控與警示。
提升整體環境的可視性，更有效地大規模管理裝置。
查看真實世界工作流程 協助 IT 團隊節省時間並提升工作效率。
深入了解 Splashtop AEM 如何補強遠端支援，打造更完整的端點管理解決方案。
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