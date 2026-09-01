從手動到自主代理式封裝：利用 Microsoft Intune 簡化應用程式部署
日期：2026 年 10 月 14 日
時間：上午 8 點 PT / 上午 11 點 ET / 下午 3 點 GMT
時長：30 分鐘
應用程式封裝不該拖慢軟體部署。然而，對許多 Microsoft Intune 團隊來說，封裝、測試及疑難排解應用程式仍需耗費數小時的手動作業。延後更新會拉長暴露於重大漏洞的時間窗口，進而提高安全風險。
與 Microsoft MVP Maxime Guillemin 及 Splashtop 產品負責人 Brandon Shopp 一同探索 AI 和代理式工作流程如何簡化應用程式封裝，幫助 IT 團隊減少花在重複性手動工作的時間。
了解新興的應用程式封裝方法如何減少人工作業、降低封裝錯誤，並更快修補漏洞。
將了解：
了解 AI 與 agentic 工作流程如何簡化應用程式封裝，並縮短修補時間。
更自動化的方法如何為 Microsoft Intune 工作流程提供互補效果，並強化安全態勢。
降低封裝工作量與錯誤的實用方法，包括實際看看 agentic packaging 如何運作
看看新一代的應用程式封裝是什麼樣貌，以及能為 IT 團隊省下多少時間。